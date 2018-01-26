Трамп «понизил» Порошенко. Со стороны США на встречу пришел госсекретарь

Киев, , 16:44 — REGNUM Сегодня, 26 января, в Давосе проходит последний день работы Всемирного экономического форума. Анонсированная ранее главой МИД Украины Павлом Климкиным встреча президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа не состоялась. В то же время сообщается, что глава украинского государства проведет переговоры с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Эксперт Международного института демократии Евгений Дикий отмечает, что пока «никто точно не знает, произойдет ли встреча Порошенко с Трампом».

«Это очень существенный вопрос. Еще вчера встреча с Трампом считалась решенным фактом, но стоял вопрос: где, когда и в каком формате? В утренних сообщениях уже звучит: «Ну, с Тиллерсоном так точно встретится». Возможно, встреча с Тиллерсоном — это замена встречи с Трампом. В таком случае это очень серьезное понижение уровня… Формально аналогом Тиллерсона в Украине является Климкин, а не Порошенко», — сказал Дикий.

При этом эксперт признает, что для возможной встречи Порошенко и Трампа мало 15 минут.

«Это, скорее всего, была бы демонстрация для прессы, что есть такой персональный контакт. Для нормальной встречи нужно было бы 30—40 мин, до часа. Шансы на это тают с каждым часом. Трамп — это специфический человек, это одинокий клоун… Для него важно, с кем у него есть личный контакт, а с кем его нет. Встреча с Тиллерсоном — это встреча с политическим истеблишментом США. Тиллерсон ничего не говорит от себя, он говорит от системы, от политикума», — пояснил Дикий в эфире «112 Украина».

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что российская делегация будет использовать международные площадки, чтобы заблокировать предоставление Украине летального оружия, в частности ПТРК Javelin.

«С российской стороны этот вопрос будет поднят на всех возможных площадках, в том числе и в Мюнхене, это однозначно. Это будет подаваться как серьезное обострение ситуации, что якобы может привести к серьезным осложнениям. С другой стороны, объемы и масштабы таких поставок очень скромные, по крайней мере, из того, что известно… Это серьезное оружие, и тренировки займут определенное время, даже если оно завтра поступит на вооружение наших передовых частей. Не думаю, что в тех масштабах, которые объявлены (более 200 шт.), это серьезно изменит ситуацию в Донбассе», — сказал Грищенко.

Он заявил, что «США могут поставить Украине более серьезное вооружение, если Россия не начнет выполнять минские соглашения».

«Это серьезный политический сигнал для России, что за этой поставкой потом может быть и намного более масштабная помощь, если Трамп убедится в том, что это в его интересах. Ему важно показать себя, как человека, который не «завязан» на Россию, на фоне скандала, который сегодня переходит в финальную стадию, относительно вмешательства РФ в предвыборную кампанию. Если Трамп решит, что ему нужно продемонстрировать решительность в отношениях с Россией, то такие поставки могут быть намного масштабнее и не сводиться только к Javelin», — отметил Грищенко.

Кроме того, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что США затянули процесс поставок Украине американских Javelin.

«Порошенко заявил: собирается обсудить с Трампом и Тиллерсоном в Давосе поставки оружия в Украину. Как обсудить? Наша же власть два месяца рассказывает народу, что принято решение госдепа о «Джавелинах». И их уже везут нам. Врали? Не верю», — написал Корнейчук 26 января на своей странице в Фейсбуке.

При этом внефракционный депутат Виктория Пташник отмечает, что если встреча Порошенко и Трампа состоится, то она не будет продолжительной.

«Если удастся её провести, она будет продолжаться не так долго. И времени обсудить все вопросы, которые хотелось, не будет. Всегда всем нашим депутатам, президенту и нашим экспертам нужно использовать любую возможность, когда мы появляемся на международной арене, чтобы напомнить о ситуации на востоке. Этот вопрос будет первоочередным со стороны президента Украины. Вопрос поставки американского оружия, который обсуждается не один год, должен быть финализирован. Эти вопросы будут ключевыми со стороны Украины. Удастся ли достичь успеха на этой встрече? Знаете, вода камень точит. Эту возможность надо использовать», — сказала Пташник.

Как сообщалось, 19 января глава МИД Украины Климкин заявил, что президент Порошенко встретится с главой США Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«О чем можно разговаривать в формате общей встречи? Ну, конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать вопросы, и очень чувствительные вопросы, в формате каком-то очень общем?» — отметил министр.

Напомним, ранее Порошенко и Трамп встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.