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Испания объявила персоной нон грата посла Венесуэлы

Политика

Ранее Венесуэла объявила персоной нон грата испанского посла

Испания объявила персоной нон грата посла Венесуэлы
Флаг Венесуэлы

Мадрид, 26 января 2018, 16:40 — REGNUM  Правительство Испании объявило посла Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Каракаса, передаёт El Mundo.

Как сообщил журналистам министр образования, культуры и спорта Испании Иньиго Мендес де Виго по итогам заседания правительства, венесуэльский дипломат будет выслан из страны.

При этом он добавил, что Мадрид хочет сохранять дружеские и взаимоуважительные отношения с Каракасом, однако этому препятствуют решения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передавало ИА REGNUM, накануне власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Испании в Каракасе Хесуса Сильву Фернандеса.

Как заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, решение об этом было принято «в связи с неоднократными случаями агрессии и повторяющимися актами вмешательства во внутренние дела страны со стороны правительства Испании».

В декабре минувшего года Венесуэла также объявила персонами нон грата дипломатов Канады и Бразилии. Со стороны Оттавы и Бразилиа последовал взаимный ответ.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла объявила персоной нон грата посла Испании

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Политическая жизнь Венесуэлы

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