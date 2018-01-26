«Утратил границы разумного»: Минобороны о заявлении британского министра

Москва, , 16:05 — REGNUM Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, заявивший о «планах» Москвы уничтожить инфраструктуру Соединенного Королевства, давно «утратил понимание границ разумного». Об этом 26 января заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, давно утратил понимание границ разумного», — заявил Конашенков.

По его словам, «фобия» министра о том, что Россия фотографирует британские электростанции или изучает маршруты газопроводов, достойна «отражения в детских комиксах или сериале «Монти Пайтон: летающий цирк».

«Вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же «секретна», как, например, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена», — добавил он.

Напомним, ранее Уильямсон заявил, что Москва якобы изучает важную инфраструктуру Великобритании для того, чтобы совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемым».

По его словам, Кремль планирует уничтожить инфраструктуру страны, тем самым приведя к «тысячам и тысячам жертв», а также спровоцировать «полный хаос внутри государства».

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