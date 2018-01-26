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Сирийская оппозиция, возможно, присоединится к мирным переговорам в России

Политика

Россия пригласила порядка 1 тыс. 600 человек для участия в переговорах по мирному урегулированию сирийского конфликта и разработке для страны конституции

Дамаск, 26 января 2018, 15:47 — REGNUM  Главная оппозиционная группа Сирии заявила, что в скором времени объявит о том, будет ли она участвовать в мирных переговорах в России, сообщает 26 января Agence France-Presse.

Россия пригласила порядка 1 тыс. 600 человек для участия в переговорах по мирному урегулированию сирийского конфликта и разработке для страны конституции.

Мероприятие должно состояться во вторник 30 января в Сочи, однако сирийская оппозиция еще не дала свое согласие на это.

«Мы, надеюсь, дадим ответ сегодня», — сказал представитель боевиков в пятницу 26 января.

Данную встречу поддерживают также Турция и Иран, являющиеся ключевыми игроками на Ближнем Востоке.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается около семи лет. Благодаря вмешательству ВКС России правительству Башара Асада удалось отвоевать значительную территорию у террористических группировок, что позволило создать фундамент для переговоров о мире.

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Война в Сирии

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