В Киеве спорят, что сделать с Аркой дружбы народов

Киев, , 15:12 — REGNUM На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать дальнейшую судьбу памятника Арка дружбы народов, который посвящен дружбе украинского и русского народов.

В частности, директор Украинского института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил создать на месте арки «национальный пантеон». По его словам, на месте пантеона должны быть перезахоронены известные украинцы, которые сыграли важную роль в создании независимой Украины.

«Арка дружбы народов не подпадает под действие закона о декоммунизации. Я как гражданин Украины, позитивно отношусь к идее её демонтажа, потому что она воплощает миф о якобы украино-российской дружбе. Миф, который использовался как инструмент усиления российского влияния на Украину, по сути — это инструмент усиления колониальной зависимости Украины от России. На этом месте, на горе должен быть другой объект. Он называется национальный пантеон», — сказал Вятрович 26 января в эфире «112 Украина».

В свою очередь политолог Сергей Быков считает, что Украина проводит «эфемерную» декоммунизацию.

«Процесс так называемой декоммунизации является скорее эфемерным. Идет обогащение отдельных должностных лиц на производстве табличек с названием улиц, на производстве новых карт и т.д. Меня удивляет, когда господин Вятрович говорит о необходимости реализации закона о деоккупации, переименовывать названия городов. Меня интересует, почему не переименована малая Родина спикера украинского парламента Андрея Парубия — это город Красноград? Этот город носил польское название Кристиновка. После вхождения в этот город советских войск он был переименован в Красноград», — напомнил Быков.

По его словам, переименование городов без учета мнения местных громад, унижает местных жителей.

«Этот процесс направлен на то, чтобы унизить жителей, к примеру, г.Комсомольск. Назвать город Горишние Плавни для жителей довольно унизительно, потому что они выступали против. Нужно создать Музей Советской культуры. Например в Венгрии, в г. Будапешт есть отдельный Дом террора. Это тот музей, где сконцентрирована память о тоталитарном режиме», — сказал Быков.

В то же время украинцы предлагают более креативно поступить с аркой. К примеру, Дмитрий Федечко предложил символически «разъединить» зеркалами арку. Планируется, что зеркала создадут иллюзию, будто две основы «радуги» разорваны между собой. На памятник предлагается нанести более 10 тыс. кусочков зеркал, которые бы символизировали «число погибших украинцев в Донбассе и Крыму».

При этом журналист Денис Казанский предложил перестроить Арку «в знак российской агрессии».

«Надо ли сносить? Думаю, можно поступить иначе. Больше всего мне понравился такой вариант реконструкции. К сожалению, не знаю, кто автор картинки, но она гениальна. Как вариант, можно оставить торчащей одну половину арки, а другую переплавить на памятник жертвам войны, которую начал в апреле 2014 года российский гражданин», — предложил Казанский.

Арка дружбы народов была открыта на правом берегу Днепра в Киеве в 1982 году. Монумент состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзового изваяния двух трудящихся (украинца и русского, держащих над головой ленту с орденом «Дружбы народов») и гранитной скульптурной группы, изображающей сцену Переяславской рады.

Как сообщалось ранее, 22 января министр иностранных дел Украины Климкин предложил разобрать Арку дружбы народов на металлолом.

«Или мы в символах запутались, или, может, так потому, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?», — спросил Климкин 22 января в своем Twitter.

В 2016 году министр культуры Украины Евгений Нищук высказался за демонтаж Арки дружбы народов в Киеве.

«При любых условиях ее должны будут снести. Уже сейчас это обсуждается», — сказал Нищук. Он предложил установить на ее месте памятник участникам АТО.

Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности, изображения советских флагов и гербов, а также публичное исполнение гимнов СССР, Украинской ССР и других советских республик.