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Сирийская оппозиция: за неделю боев с Турцией погибло более 100 человек

Политика

Еще 143 получили ранения

Дамаск, 26 января 2018, 14:33 — REGNUM  Более ста мирных жителей и бойцов Демократических сил Сирии (ДСС) погибли за первую неделю проведения Турцией операции «Оливковая ветвь» в сирийском анклаве Африн, заявили 26 января в рядах этой оппозиционной группировки, сообщает американское агентство Associated Press.

По информации, изложенной в заявлении ДСС, за неделю боевых действий погибло 59 мирных жителей и 43 бойца, в том числе восемь женщин. Ранения получили 143 человека.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности того, что операция «Оливковая ветвь» может быть расширена и включать в себя также город Манбидж.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

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