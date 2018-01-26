Поле для нового Ротенберга? В РФ вводится аудит дорожного движения

Москва, , 13:27 — REGNUM Законопроект, направленный на введение аудита безопасности дорожного движения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января. Вводится понятие аудита безопасности дорожного движения — отдельной процедуры анализа и оценки характеристик безопасности дорожного движения на этапах проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог.

В рамках проведения систематического анализа и оценки характеристик безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог (аудита) предусматривается повсеместная установка камер фото‑ и видеофиксации.

В частности, поправками владельцы автомобильных дорог и Росавтодор наделяются «правом принимать решения об установке и использовании на автомобильных дорогах работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения».

По мнению Минтранса, принятие закона не означает самовольного установления камер, необходимо согласование с органами МВД в регионах, указал замглавы Минтранса Антон Аристов.

Поле для нового Ротенберга?

Специальная организация будет проводить новое обязательное обследование — аудит на всех этапах. Естественно, за деньги, естественно, в порядке и на условиях, установленных чиновниками. Цена вопроса от 50 до 100 тыс. рублей на 1 км в зависимости от категории дороги, отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«В общем, складывается впечатление, что правительство РФ готовит поле для кормления очередного Ротенберга», — обеспокоен парламентарий.

Выкачивание денег у автомобилистов

Функции ГИБДД передаются Росавтодору и частные руки, обеспокоен депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

"Понятно, что законопроект отношения к безопасности не имеет, он направлен на выкачивание средств у населения», — сказал он.

В Госдуме призвали к соблюдению баланса интересов между собственниками дорог и пользователями.

«Существующая система позволяет контролировать весь цикл создания автомобильных дорог», — указал депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

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