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Эр-Рияд о сотрудничестве со странами вне ОПЕК: «Ключевая вещь»

Политика

«Мы (власти Саудовской Аравии) определенно хотим продолжать сотрудничество со странами вне ОПЕК»

дав, Швейцария, 26 января 2018, 13:18 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии после 2018 года намерены продолжать сотрудничество с не входящими в ОПЕК странами. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА «Новости».

"Мы (власти Саудовской Аравии) определенно хотим продолжать сотрудничество со странами вне ОПЕК, — сказал министр энергетики. — Это ключевая вещь. Будь то обмен информацией и разговоры о том, думаем ли мы о росте поставок и спроса, или оставляем уровень добычи».

При этом Халид аль-Фалих добавил, что Саудовская Аравия расчитывает на постепенный выход участников из сделки по сокращению добычи черного золота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор между ОПЕК, Россией и другими добывающими странами был подписан в Вене в конце 2016 года. Тогда его поддержали 11 стран, не входящих в ОПЕК.

25 мая 2017 года сокращение добычи черного золота продлили еще на девять месяцев, до апреля 2018 года.

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