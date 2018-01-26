Законопроект о кассационных и апелляционных судах в РФ внесен в Госдуму

Москва, , 13:09 — REGNUM Законопроект о создании в России кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Инициатива определяет полномочия, порядок образования и деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции.

Согласно законопроекту, кассационный суд является федеральным судом общей юрисдикции, действующим в пределах территории соответствующего судебного округа, и в соответствии с установленной федеральными законами подсудностью рассматривает дела в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам и осуществляет иные полномочия.

На основе анализа данных судебной статистики и сведений о судебной нагрузке по соответствующим категориям дел за несколько предыдущих лет в законопроекте предусмотрено создание в Российской Федерации девяти кассационных судов общей юрисдикции и пяти апелляционных судов общей юрисдикции.

Кассационный суд действует в составе президиума суда, судебной коллегии по гражданским делам, судебной коллегии по административным делам, судебной коллегии по уголовным делам и судебной коллегии по делам военнослужащих, следует из документа.

Авторы отметили необходимость создания обособленных судебных инстанций для максимального обеспечения их независимости и самостоятельности при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные постановления, деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции.

«Структурное выделение в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Российской Федерации, позволит усовершенствовать инстанционное устройство судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку, при этом существование отдельных кассационных и апелляционных судов в Российской Федерации можно признать положительным на опыте их деятельности в системе арбитражных судов», — указал Верховный суд.