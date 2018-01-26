На Олимпиаду-2018 поедут 169 спортсменов от России. Вместо 280

Москва, , 12:46 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) окончательно утвердил заявку российской команды на Олимпиаду-2018 в Международный олимпийский комитет (МОК), в нее вошли 169 спортсменов. Ранее МОК не допустил до Игр 111 российских атлетов.

Изначально в заявке было 500 членов делегации, затем МОК сократил ее до 389 человек. Поедут в итоге 340 человек, из них 169 атлетов: в заявку не вошли ведущие российские спортсмены, которые не устроили МОК.

В том числе многие победители и призеры Олимпиад и чемпионатов мира. Так, в списки спортсменов, получивших приглашения, не попали Виктор Ан (шорт-трек), Антон Шипулин (биатлон) Сергей Устюгов (лыжные гонки).

Не поедут на игры фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, причем в этом случае разбиты две пары — в танцах на льду и в парном катании. Лишены права выступить конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Фаткулина, Алексей Румянцев и Артем Кузнецов, хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников, Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок.

Общая заявка от ОКР с учетом сопровождающих составила 340 человек. Данные обо всех спортсменах, не дождавшихся приглашений, уже доступны национальным федерациям по видам спорта.

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В Пхенчхане российская команда будет официально именоваться «Олимпийские атлеты из России». Глава МОК Томас Бах, комментируя ситуацию вокруг российской сборной, заявил, что не считает происходящее унижением России. Целью комитета МОК, который начал резать списки, он назвал допуск на Игры только представителей «молодого и чистого поколения».

Причем в список МОК вошли и те спортсмены, кто никогда не был замешан ни в каких допинговых скандалах. Их «прегрешением» оказалось выступление на Олимпиаде в Сочи.

В целом, две трети граждан России (71%) считают, что российские спортсмены, несмотря на отстранение сборной страны, должны участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Еще 20% опрошенных уверены, что нужно отказаться, а 10% затруднились ответить.

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Вину за сложившуюся ситуацию опрошенные возложили на высшее руководство Министерства спорта РФ, тренеров и врачей, которые давали спортсменам запрещенные препараты (37%), и самих спортсменов, которые эти препараты принимали (13%).

О запрете российской сборной выступать на Олимпийских играх в Пхенчхане МОК заявил 5 декабря 2017 года. Для отдельных спортсменов, которых МОК по одним ему известным критериям считает «чистыми», такая возможность сохранена. Они могут выйти на соревнования под нейтральным флагом в статусе «олимпийский атлет из России».

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Еще один скандал произошел с флагами России, которые на трибуны принесут болельщики. В Международном олимпийском комитете (МОК) решили, что это не нужно запрещать, однако такие действия могут быть расценены комитетом как организованная политическая демонстрация. Иными словами, махать флагами можно, но лучше делать это неорганизованно.

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