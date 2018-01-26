Экстремальные холода: Киргизия приостанавливает экспорт электричества

Бишкек, , 12:37 — REGNUM Начиная с 27 января Киргизия приостановит поставки электроэнергии в Казахстан и Узбекистан. Причиной тому послужили воцарившиеся в республике морозы. Об этом сегодня, 26 января, сообщил председатель правления Национального энергетического холдинга Айбек Калиев.

По его словам, в договорах об экспорте электричества в соседние страны заранее был предусмотрен соответствующий пункт. Поэтому никаких правовых коллизий не возникнет, и Казахстан с Узбекистаном претензии предъявлять не будут. Поставки энергии будут восстановлены тогда, когда это позволят погодные условия.

Глава Нацэнергохолдинга также рассказал о том, что если в прежние более теплые дни среднее потребление электроэнергии в Киргизии составляло 57 млн кВт⋅ч в сутки, то сейчас оно возросло до 63,7 млн кВт⋅ч.

Подводя итог, Айбек Калиев отметил, что в настоящее время предприятия энергетической отрасли вырабатывают около 3 040 МВт электроэнергии, а резерв составляет еще 400 МВт. Это значит, что нехватка электричества стране не грозят.

ИА REGNUM напоминает, что, по прогнозам министерства чрезвычайных ситуаций, с 27 по 29 января 2017 года в Киргизии установятся аномальные холода — температура воздуха в отдельных районах снизится до минус 45 градусов ночью и до минус 33 градусов днем.

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Причиной столь непривычных для этой среднеазиатской страны морозов (на 18 градусов ниже среднестатистической нормы) стал мощный антициклон, недавно сформировавшийся над Карским морем.

Отметим, что министерство образования Киргизии приостановило учебный процесс во всех школах республики на период с 26 по 30 января 2018 года из-за резкого и продолжительного похолодания. С начала года в киргизстанской столице насмерть замерзли 15 человек.

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