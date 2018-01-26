Депутат объяснил слова британского министра о планах Москвы «нанести удар»

Москва, , 12:37 — REGNUM Провокация из Лондона, в соответствии с которой Россия якобы намеревается нанести удар по инфраструктуре Великобритании, появилась для того, чтобы оправдать наступательную стратегию, заявил 26 января заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

По его словам, фантазия британского министра обороны не имеет пределов.

«Это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», — цитирует RT Швыткина.

Депутат отметил, что британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил о планах Москвы «нанести удар» накануне пересмотра оборонной политики Великобритании.

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С учетом того, что в Лондоне осуществляется лоббирование военно-промышленного комплекса, посев страха среди жителей туманного альбиона и привлечение на свою сторону стран ЕС, по словам Швыткина, становится одной из задач Великобритании.

Ранее Гэвин Уильямсон в интервью журналисту Telegraph заявил, что в Кремле будут думать, как бы побольнее сделать Великобритании, и планируют уничтожение жизненно важной инфраструктуры.

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