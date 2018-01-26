Пятница, 26 Января 2018 года
15:30:55 МСК

Журналистка Гордон отказалась от участия в выборах президента РФ

Политика

30 октября 2017 г. журналистка, гражданская активистка и певица Екатерина Гордон сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации

Москва, 26 января 2018, 12:26 — REGNUM  Журналистка, гражданская активистка и певица Екатерина Гордон снимает свою кандидатуру с президентских выборов-2018 в Российской Федерации. Об этом, как передает НТВ, она сообщила на пресс-конференции в Москве.

«Я не буду участвовать», — сказала Гордон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2017 г. Екатерина Гордон сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации в видеообращении на своём официальном сайте.

Основной идеей своей президентской программы она назвала «защиту прав женщин и детей».

Читайте также: Журналистка Гордон получила право открыть избирательный счет

А также: Гордон высказала мнение о принадлежности Крыма

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президентские выборы — 2018: предпредвыборная кампания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить