Вашингтон, , 11:57 — REGNUM Гражданскую войну на Украине можно остановить в течение года, но для этого нужны серьезные усилия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает 26 января УНН.

По его словам, на Украине продолжаются бои и по-прежнему нарушаются Минские соглашения. Если бы стороны проявили больше желания к мирному урегулированию, то конфликт бы закончился в течение 12 месяцев, считает Волкер.

Он также отметил, в переговорах между США и Россией по Украине нет особого прогресса.

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«Я бы хотел, чтобы Россия приняла другую точку зрения», — высказал свои пожелания Волкер.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Несмотря на подписанные Минские соглашения, Киев открыто их игнорирует, а западные «партнеры» Украины потворствуют в этом украинским властям, экспортируя ВСУ оружие, боеприпасы и обмундирование.

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Особую роль в становлении конфликта сыграли и США, которые активно поддержали в ходе «Евромайдана» украинских националистов, а после этого фактически установили постоянный надзор над ситуацией на Украине.

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