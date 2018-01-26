Страсти вокруг Javelin: Украина ждёт, США обещают

Киев, , 11:30 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в работе Всемирного экономического форума в Швейцарии. Находясь в Давосе, президент отметил, что планирует встретиться с представителями США, чтобы обсудить вопросы поставки американского летального вооружения. При этом глава Украины сообщил, что уже согласована его встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Мы обсудим различные вопросы сотрудничества с США в области экономики, безопасности, в частности, по поставкам оборонительного оружия, поддержки украинских реформ. А также относительно миротворцев, которых должен ввести Совбез ООН в восточные регионы моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемые россиянами», — сказал Порошенко.

В свою очередь, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что пока рано объявлять абсолютно бездейственным минский формат переговоров с Кремлем. Он уверен, что эффективные дипломатические усилия, подкрепленные предоставлением украинским войскам ПТРК Javelin, существенно повлияют на переговорный процесс.

«Уверен, что россияне будут отслеживать местонахождение Javelin. Это очень эффективная система, которая может изменить то, как люди воспринимают ситуацию. Javelin — это лучшая существующая противотанковая система индивидуального использования. Вопрос в том, как украинцы решат их использовать. Когда мы предоставляем военную систему другой стране, собственно оружие является частью целого пакета, включая подготовку. Это не волшебная палочка, но я считаю Javelin чрезвычайно хорошим оружием», — сказал Ходжес 25 января, передает «Голос Америки».

При этом он выразил уверенность в том, что прекращение конфликта в Донбассе лежит в дипломатической плоскости.

«Идея предоставления оружия не является самой стратегией. Это политическое решение, которое поможет реализации стратегии. А стратегия заключается в использовании дипломатии для восстановления и уважения суверенитета Украины. Наши европейские союзники, Британия и особенно Германия, возглавили эти усилия… Важную роль отыгрывают и США. Украинцы должны быть уверены — мы с ними», — добавил Ходжес.

При этом специальный представитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон принял решение поставить Украине Javelin.

«Эти шаги США стали следствием отказа России принять меры для прекращения военного конфликта и поддержать резолюцию об установлении мира. Если честно, это большое разочарование. При отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она — часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать», — сказал Волкер, передает DW.

Кроме того, секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что на Украине идут подготовительные работы к использованию комплексов Javelin.

«Мы уже получаем летальное оружие из Америки. Путем его покупки. Что такое летальное оружие? Это оружие, которым можно убить. Мы покупаем снайперские комплексы Barrett начиная с 2014 года. Но речь идет о больших возможностях. Уже притчей во языцех стали американские Javelin… Мы получим их. Очевидно, что получим, потому что уже сегодня идет подготовка, тренировки и так далее», — сказал Винник, передает «Обозреватель».

По его словам, Украина производит ПТРК «Стугна-П», которые по огневой и поражающей силе эквиваленты Javelin.

«Но Javelin — это современное американское оружие. И это четкий символ и знак России о том, кто является ключевым партнером Украины сегодня по сдерживанию российской вооруженной агрессии. Поэтому предоставление нам Javelin — это больше вопрос политической поддержки Украины, чем существенного усиления ее обороноспособности. Хотя, естественно, это тоже есть», — считает Винник.

При этом он рассказал, что ЕС ограничил военно-техническое сотрудничество с Украиной. К примеру, Германия отказалась продать Киеву технологию производства труб, опасаясь, что «они могут стать корпусам для ракет».

Как сообщалось, в декабре 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на несколько источников в госдепе США сообщал о намерении американского президента Трампа одобрить поставки противотанковых ракет Украине. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.

«Поставки противотанковых ракет, в том числе, возможно, и американской системы Javelin, вероятно, могли бы спровоцировать жесткую реакцию со стороны России — что, в свою очередь, угрожает призывам президента Трампа к более хорошим отношениям с Москвой», — отмечается в сообщении.