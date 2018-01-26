Военные Турции «нейтрализовали» в Сирии боевиков ИГ*

Анкара, , 10:32 — REGNUM Военнослужащие Турции заявили, что нейтрализовали по меньшей мере 343 человека на территории Сирии, сообщает 26 января Anadolu.

Среди нейтрализованных были представители Отрядов народной самообороны, состоящие преимущественно из курдов, а также боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отряды народной самообороны считаются на территории Турции террористической организацией и ее деятельность в стране, наряду с Рабочей партией Курдистана, запрещена.

Курды отвергают участие террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в защите Африна, подчеркивая, что данная дезинформация служит Анкаре предлогом для оправдания своей агрессии.

Термин «нейтрализованы» используется вооруженными силами Турции во время спецопераций, под ним понимается не только физическое уничтожение противника, но также его задержание.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции приступили к выполнению операции «Оливковая ветвь», направленной на ослабление Отрядов народной самообороны, представляющих угрозу для национальной безопасности Турции.

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