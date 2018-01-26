Вехи Порошенко: от роскоши на Мальдивах – к словоблудию в Давосе

Яков Рудь, , 10:19 — REGNUM

«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает», — написал один из записных киевских «порохоботов», пытаясь найти аргументы для защиты шефа от нападок за его мальдивский «пир» во время войны и разрухи. Если судить по прейскуранту поданных ему на солнечных Мальдивах завтраков и других оказанных там услуг, отдохнул Порошенко, действительно, хорошо. Даже не просто хорошо, а, можно сказать, шикарно. А вот с тем, чтобы хорошо поработать, дело у него явно не заладилось. Результаты работы президента Украины в минувшем году настолько плачевны, что отдых ему, если и положен, то исключительно в захудалой гостинице где-нибудь на глухом участке трассы Киев — Одесса.

Блиц-отчет Петра «Мальдивского» о проделанной им и его «командой» работе на «Украинском завтраке» в Давосе производил весьма странное впечатление. Если судить по тому, что говорил Порошенко, Украина под его началом ворвалась в узкий круг наиболее развитых и успешных стран мира. Проведенные же с его подачи реформы положительными результатами и благотворным влиянием на положение дел в стране способны поразить воображение самых суровых ценителей этого «жанра» государственной деятельности. На словах призвав «доносить правду об Украине», на деле сказал столько неправды, что ее с лихвой хватило бы на добрый десяток спичей других глав государств и правительств. Под видом «правды» муж Марины Порошенко наговорил такого, от чего, вероятно, дыбом встали не только волосы у его ближайших соратников, но и коса Юлии Тимошенко. Порошенковская «правда» на поверку оказалась лживее самых лживых «фейков», от которых он вызвался защищать мир.

Похваляясь «реформами», Порошенко хвалился еще и тем, что творил их по указке и под контролем Запада. Этот мотив присутствовал у него и раньше, но в гораздо более завуалированной форме. Обычно бывало, что в речах киевского кондитера каждые пять упоминаний о «реформах» сопровождались одним «спасибо» в адрес Америки и Европы. В этот раз все было иначе: пять раз — «реформы», пять раз — «спасибо, Запад!»

Шикарный отдых на Мальдивах положительно отразился на фантазии Порошенко, но, похоже, в еще большей степени оторвал его от той жуткой реальности, в которой находится Украина. Он опять завел заезженную пластинку об инвестициях, которых в украинской экономике как не было, так и нет. Когда о притоке инвестиций говорит Д. Трамп, его слова звучат убедительно. Когда об этом говорит П. Порошенко, это не вызывает ничего, кроме снисходительной усмешки. Нынешний Всемирный экономический форум не первый для гостя из Киева. Всякий раз, появляясь в Давосе, он неизменно принимался рассуждать об особой привлекательности Украины для иностранных инвесторов. Инвестиций, правда, от этого больше не становилось. Видимо, в глубине души понимая это и стараясь избежать малоприятных для него вопросов о том, сколько же уже привлечено денег в его «очень привлекательную для иностранных инвесторов страну», президент-олигарх в этот раз стал рассказывать не об инвестициях как таковых, а о «доверии иностранных инвесторов». Получилось вроде складно. Если же копнуть глубже, задуматься, дело опять обернулось сплошным пустозвонством. Какой оратор — такие и инвестиции.

Поверив сам себе, завороженный звучанием словосочетания «иностранные инвестиции», предусмотрительно превращенного им в «доверие инвесторов», Порошенко пошел дальше, без обиняков заявив, что ему, дескать, есть о чем проинформировать зарубежных партнеров как в плане событий на Украине, так и в плане изменений, которые произошли в стране за последние полгода. Этот пассаж прозвучал как вступление к отчету о проделанной работе секретаря комитета комсомола перед членами партийного бюро, но, поскольку в зале были все свои, то на эту пикантность никто не стал обращать внимания. Как, впрочем, и на ударный аккорд спича любителя Мальдивских островов. «Я рассматриваю последний период как наиболее успешную «осень реформ», — сообщил он вяло жующему и явно скучающему залу. — Никто не ожидал, что мы будем такими успешными и эффективными». Такого бахвальства от представителя страны, которая под его руководством превратилась в «failed state», действительно, не ожидал никто. В мире известно, что об эффективности киевской власти и ее первого номера, если и можно говорить, то разве что в плане поощрения негативных явлений и тенденций, да роста личного благосостояния ее представителей. По всем остальным показателям успешности — жирный прочерк.

Слава Богу, что никто Порошенко не слушал, а если даже слушал, то не придавал тому, что он говорит, никакого значения. Собравшиеся на «Украинском завтраке» представители Америки и Европы были довольны. В первую очередь не оратором и не завтраком, а самими собой. Пухлый забавный человечек не очень опрятного вида, в помятом пиджачке, с одутловатым лицом, хоть выглядел непрезентабельно, но говорил все так, как им нужно. Его глаза при этом горели чувством глубокой благодарности за то, что Запад сделал его и его страну такими, какие они сегодня есть. Значит, правильной дорогой идете, дорогие киевские товарищи!