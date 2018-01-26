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Минобороны Британии: Россия планирует уничтожить инфраструктуру королевства

Политика

И спровоцировать полный хаос внутри государства

Минобороны Британии: Россия планирует уничтожить инфраструктуру королевства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великобритания. Биг-Бен

Лондон, 26 января 2018, 10:10 — REGNUM  Возможная атака России на инфраструктуру Великобритании приведет «к тысячам и тысячам жертв», заявил в интервью Telegraph министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

По его словам, Москва якобы изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и ее связь с системами энергосбережения для того, чтобы совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».

«Они (Кремль — прим. ИА REGNUM ) будут думать: «Как бы побольнее сделать Великобритании?» Навредить ее экономике, уничтожить инфраструктуру, тем самым приведя к тысячам и тысячам жертв, спровоцировать полный хаос внутри государства», — заявил Уильямсон.

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Он отметил, что целью атаки могут стать линии электропередач и газопроводы, которые связывают Великобританию с Европой.

Напомним, ранее глава Генштаба ВС Соединенного Королевства Ник Картер заявил о превосходстве российской армии над британской в оснащенности. По его словам, у Британии нет защиты от российских крылатых ракет, которые ранее были успешно применены в Сирии.

При этом Картер отметил, что необходимо искать слабые стороны у РФ для асимметричного воздействия на нее, так как «Россия уважает только силу».

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