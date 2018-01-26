«У России и США диаметрально противоположные позиции по Донбассу»

Киев, , 09:59 — REGNUM Четвертая встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова состоится в Дубае сегодня, 26 января.

Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук накануне встречи Волкера и Суркова прокомментировал журналистам позицию и планы американского представителя.

«Несколько слов о двойных стандартах госдепа. Накануне, после встречи с депутатами «Оппозиционного блока» Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер разродился душещипательно-душеспасительным постом в Twitter: «Принял участие в интересной дискуссии и поддержал стремление к миру и нормализации на Донбассе». Лицемерие Волкера (сразу вспоминается волк в овечьей шкуре) не знает границ», — заявил политик.

Он отмечает, что всего несколькими часами ранее в интервью «Радио Свобода» спецпредставитель США говорил прямо противоположное:

«Закон (о деоккупации Донбасса) упорядочивает военную операцию…», «А то, что там нет упоминания о «Минске», не означает, что он противоречит «Минску». Словом, геополитическая казуистика и дипломатическое словоблудие в лучших традициях госдепа (именно такие месседжи активно цитируют представители «партии войны»). В этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно весомое «но». Господин Волкер сделал это заявление накануне анонсированной встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым», — приводит слова Медведчука его пресс-служба.

Он предположил, что представителю госдепа хорошо известна позиция России по этому вопросу (буквально на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что киевская «партия войны» «хочет похоронить Минские договоренности и идет на поводу у экстремистов»).

«В таком случае о каком диалоге, о каких переговорах может идти речь? У России и США диаметрально противоположные позиции: если Москва выступает за полное и безоговорочное выполнение Минских соглашений, то Вашингтон — посредством управляемой в ручном режиме киевской власти и «конструктивного» диалога с оппозицией — намерен окончательно похоронить не только «Минск», но и «нормандский формат», и любые попытки восстановить мир в Украине», — уверен Медведчук.

Напомним, что на встрече в Дубае, как предполагается, стороны обсудят возможность соблюдения перемирия в Донбассе, вопрос обмена пленными, а также попытаются сблизить позиции по поводу идеи ввода миротворцев. До этого переговоры Волкера и Суркова состоялись 21 августа 2017 года в Минске, а также 7 октября и 13 ноября в Белграде.