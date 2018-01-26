Министр обороны Великобритании: Россия может убить тысячи наших подданных

Лондон, , 09:59 — REGNUM Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предупредил, что Россия может убить тысячи подданных Соединенного Королевства, сообщает 26 января Press Association.

По мнению Уильямсона, Москва может совершить нападение на систему энергоснабжения королевства.

Глава оборонного ведомства заявил, что Россия пристально наблюдает за жизненно важными объектами британской инфраструктуры, в частности за электростанциями, которые позволяют передавать энергию через границу.

Отвечая на вопрос журналиста, для каких целей Москве заниматься изучением этих объектов, Уильямсон пояснил, что они прямо заявляют о том, что, таким образом, хотят нам навредить.

Министр обороны предположил, что атака может быть осуществлена хакерами, а также при помощи подводной лодки или ракетного удара.

Напомним, за последние месяцы в СМИ стран ЕС и США заметно усилилась тенденция обвинения России в агрессивных намерениях. В первую очередь речь идет о хакерских атаках, которые привели к победе на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Москва отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что доказательств в поддержку данной версии предоставлено не было.

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