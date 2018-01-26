Боевики в Эт-Танфе связаны с Европой и США?

Дамаск, , 09:45 — REGNUM Сирийские военные обнаружили у боевиков, ликвидированных в районе Эт-Танф, аппаратуру европейского производства. Как уточняется в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии от 26 января, речь идёт об аппаратуре радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Устройства использовались для создания помех.

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Кроме того, в ходе осмотра места уничтожения боевиков была обнаружена базовая радиостанция, большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также в машинах находились флаги и эмблемы «оппозиционной» группировки «Силы шахида Ахмада Аль-Абду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у населённого пункта Эт-Танф под руководством инструкторов сил специальных операций США.

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Боевики с подконтрольной США территории готовят прорыв в Сирии

Уточняется, что находку сирийская армия сделала в ходе патруля периметра зоны блокирования 24 января. Военными была обнаружена колонна из трёх джипов, оснащённых тяжелыми пулеметами. В ходе боестолкновения были уничтожены два джипа и пять террористов. Ещё одному автомобилю с боевиками удалось вернуться обратно в зону Эт-Танф.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным российского Центра по примирению враждующих сторон САР, в ближайшее время боевики могут осуществить прорыв оборонительных позиций в Сирии с подконтрольной США территории — из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлениях.

Отмечается, что прорыв будет осуществлён с целью проведения диверсий и терактов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор, чтобы ослабить силы сирийских войск, которые в настоящее время выполняют задачи по уничтожению «котла» с боевиками группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

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