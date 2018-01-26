Турция и США в Сирии на грани войны

Дамаск, , 09:41 — REGNUM Турция и США, страны — члены блока НАТО, довольно близко подошли к началу вооруженного конфликта друг с другом, считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, комментируя последние события в Сирии и заявления лидеров двух стран.

Напомним, что 24 января состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом по вопросу текущей ситуации в Сирии. Американский лидер призвал Эрдогана ограничить военную операцию в Сирии, и заявил о том, что турецким военным нужно избегать любых действий, которые могут привести к конфликту с военными США. Уже на следующий день с ответным заявлением выступила Анкара, заявив, что если США хотят избежать возможного столкновения с Турцией в Сирии, то они должны отказаться от поддержки «террористов» из YPG.

«Напомню, что YPG называют Отряды народной самообороны, которые составляют боевое крыло Высшего курдского совета, участвующее в сирийском вооруженном конфликте. Официально YPG не связаны с какой-либо конкретной политической партией, но де-факто являются в первую очередь боевым крылом PYD.

По сути, от прямого боестолкновения турецких солдат и американских «военных советников» сегодня отделят одна «искра», которой может стать все что угодно — атака турецкими ВС Отрядов народной самообороны, бомбежка баз YPG, где могут оказаться американцы, или, наоборот, удар YPG по ВС Турции, повлекший за собой большие потери, после чего турки уже не будут смотреть, кто там стоит рядом с YPG.

Так как турецкая сторона не планирует менять свои планы по созданию 30-километровой зоны вокруг границы, вероятность прямого боестолкновения американских и турецких военнослужащих увеличивается с каждым днем», — полагает Юрий Баранчик.