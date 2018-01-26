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Клинцевич: Предупреждение об апокалипсисе поступило вовремя

Политика

Человечество стало еще ближе к ядерной катастрофе, характерно, что предупреждение поступило со стороны американских ученых

Клинцевич: Предупреждение об апокалипсисе поступило вовремя
Иллюстрация: Council.gov.ru
Франц Клинцевич

Москва, 26 января 2018, 09:23 — REGNUM  В Совфеде считают, что предупреждение ученых о приближении апокалипсиса поступило вовремя, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Стрелки «часов Судного дня», отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса, сдвинулись на полминуты вперед и теперь показывают 23:58, говорится в Бюллетене ядерных исследований, издающемся университетом Чикаго. Ранее 23:58 часы показывали лишь однажды — в 1953 году, в период активной работы СССР и США над термоядерным оружием.

«Предупреждение ученых поступило вовремя. Может, оно добавит хоть чуть-чуть здравомыслия в американскую политику», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Человечество стало еще ближе к ядерной катастрофе, и с этим выводом трудно не согласиться, отметил сенатор.

«Характерно, что к такому выводу пришли американские ученые, и он основан, прежде всего, на американских реалиях. Главная угроза — разбалансировка политической системы США, их непредсказуемость при нынешнем президенте, которая просто зашкаливает. Никто не знает, как они поведут себя завтра на Корейском полуострове или в Сирии», — указал он.

Читайте ранее в этом сюжете: «Часы Судного дня» показали значение 1953 года

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Ядерное оружие

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