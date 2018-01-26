Плавать по правилам: Россия и США договорились о маршрутах в Арктике

Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Договоренность о маршрутах для судов, следующих в Беринговом проливе и Беринговом море, была достигнута между Россией и США и представлена в Международную морскую организацию, сообщает 25 января пресс-служба Береговой охраны США.

Стороны договорились создать шесть двусторонних маршрутов и шесть предупредительных зон для безопасного прохождения Берингова моря и пролива между двумя океанами. Карта маршрутов позволит странам избежать многочисленных отмелей, рифов и островов за пределами маршрутов и уменьшить риск возникновения экологических катастроф.

Создание маршрутов прокомментировал начальник Отдела навигационных стандартов береговой охраны США Майк Солоси.

«За последнее десятилетие США и Россия наблюдали устойчивый рост активности в судоходстве в Арктике. Береговая охрана США привлекает международных и межведомственных партнеров для выработки совместных предложений по судоходным маршрутам на водных путях между Россией и США», — сказал Солоси.

Отмечается, что предложенные двухсторонние маршруты будут добровольными для всех внутренних и международных судов, а предпринятый шаг не ограничивает коммерческий промысел или обеспечение безопасности в указанной акватории.

Ранее издание World Policy сообщало, что арктические государства не готовы к трудностям, которые появятся с открытием новых морских путей.

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