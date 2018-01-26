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Экс-госсекретарь США призвал не включать Украину в НАТО

Политика

Но и не давать ей сблизиться с Россией

Экс-госсекретарь США призвал не включать Украину в НАТО
Иллюстрация:  Скриншот страницы tvc.ru
Генри Киссенджер

Вашингтон, 26 января 2018, 08:40 — REGNUM  США не должны ни включать Украину в НАТО, ни позволить ей вернуться в сферу российского влияния, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе слушаний комитета сената США по обороне, сообщает 25 января «Народный корреспондент».

По его словам, Украина должна оставаться «независимой» в экономическом и военном планах от России и НАТО. Киссинджер также отметил, что Украина порядка 400 лет была частью России.

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Напомним, после «Евромайдана» 2013−2014 годов на Украине к власти пришли украинские националисты. Новая власть заявила, что Украина не имеет ничего общего с Россией, что Москва всегда «подавляла потенциал Украины», и что теперь «свободная Украина» станет, наконец, частью Европы.

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Тем не менее неоднократно многие политики, в том числе и украинские, подчеркивали, что сегодня Киев не имеет никакого суверенитета и полностью подчиняется воле США и международных кредиторов. Так, бывший вице-президент США Джо Байден рассказывал, как он заставил украинские власти снять главу службы безопасности Украины (СБУ), угрожая лишить Киев очередного кредита.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины

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