Вашингтон, , 08:40 — REGNUM США не должны ни включать Украину в НАТО, ни позволить ей вернуться в сферу российского влияния, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в ходе слушаний комитета сената США по обороне, сообщает 25 января «Народный корреспондент».

По его словам, Украина должна оставаться «независимой» в экономическом и военном планах от России и НАТО. Киссинджер также отметил, что Украина порядка 400 лет была частью России.

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Напомним, после «Евромайдана» 2013−2014 годов на Украине к власти пришли украинские националисты. Новая власть заявила, что Украина не имеет ничего общего с Россией, что Москва всегда «подавляла потенциал Украины», и что теперь «свободная Украина» станет, наконец, частью Европы.

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Тем не менее неоднократно многие политики, в том числе и украинские, подчеркивали, что сегодня Киев не имеет никакого суверенитета и полностью подчиняется воле США и международных кредиторов. Так, бывший вице-президент США Джо Байден рассказывал, как он заставил украинские власти снять главу службы безопасности Украины (СБУ), угрожая лишить Киев очередного кредита.

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