Киев включил Эстонию в число офшоров: Таллин негодует

Таллин, , 07:36 — REGNUM Украина должна немедленно удалить Эстонию из списка стран-офшоров, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас в ходе телефонного разговора с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, сообщает 25 января пресс-служба эстонского правительства.

По его словам, включение Эстонии в число офшоров — «досадная ошибка» и «недоразумение», и Украине следует немедленно исключить Эстонию из этого списка. Эстония соблюдает все международные обязательства и ничего не нарушает, чтобы быть включенной в список офшоров, уверен эстонский премьер-министр.

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«Ни одна другая страна мира не рассматривает Эстонию как офшор», — сказал Ратас.

Он подчеркнул, что пока Эстония находится в списке офшоров, эстонские предприятия на Украине терпят убытки. Также Ратас добавил, что обе страны будут обмениваться налоговой и финансовой информацией, а, значит, никаких мотивов включать Эстонию в число офшоров у Украины не должно быть.

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Напомним, в конце 2017 года Украина включила в перечень офшоров Эстонию, Латвию, Венгрию и Монако в связи с тем, что в них более мягкая налоговая система.

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