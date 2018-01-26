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Сирийские курды взяли в плен 16 турецких военнослужащих

Политика

Также представители сирийских курдов рассказали о недавней гибели в боях за Африн четырех своих бойцов

Сирийские курды взяли в плен 16 турецких военнослужащих
Николае Григореску. Пленные турки

Анкара, 26 января 2018, 07:35 — REGNUM  Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, заявили о том, что взяли в плен 16 турецких военнослужащих, сообщает 26 января Kurdiastan.ru.

Также представители сирийских курдов рассказали о недавней гибели в боях за Африн четырех своих бойцов.

По информации турецких источников, за период с 20 января были убиты выше 250 курдских бойцов, а также членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отряды народной самообороны опровергли данную информацию, подчеркнув, что в данном районе нет боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сирийские курды убеждены, что Анкара использует упоминание о террористической группировке с целью предания легитимности своему пребыванию на территории Сирии.

Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» на территории Сирии, целью которой является недопущение усиления сирийских курдов на сирийско-турецкой границе.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии
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