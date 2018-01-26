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США расчленяют Сирию и мешают дружбе РФ и Латинской Америки: Радио REGNUM

Политика

США взяли курс на расчленение Сирии, а по Латинской Америке прокатилась волна информационных вбросов о вмешательстве России в выборы ряда государств континента

США расчленяют Сирию и мешают дружбе РФ и Латинской Америки: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 января 2018, 08:00 — REGNUM  

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