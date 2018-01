«Часы Судного дня» приблизили ядерную полночь

Чикаго, США, , 03:30 — REGNUM Стрелки «Часов Судного дня» подвинулись к «ядерной полуночи» на 30 секунд, сообщила журналистам Рейчел Бронсон, президент американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.

Комментируя выход очередного журнала с ядерными часами, Бронсон сказала, что ситуация с ядерным оружием ухудшилась до катастрофической. По ее словам, «все ядерные державы» усиленно развивают свои ядерные арсеналы.

«Проводимые Северной Кореей испытания ядерных устройств и баллистических ракет показывают, что она ускоряет разработку ядерных вооружений, — сказала Бронсон. — Мы видим, что государства в Юго-Восточной Азии и Южной Азии делают больший упор на наращивание своих ядерных и обычных вооружений».

Поэтому стрелки передвинуты, и часы показывают 23:58. Таким образом до «ядерной полуночи» осталось две минуты.

Напомним, «Часы Судного дня» — это проект американского журнала The Bulletin of Atomic Scientists, запущенный в 1947 г. создателями первой атомной бомбы. Когда ядерная угроза возрастает, стрелки смещаются ближе к полуночи.

За все время проекта стрелки на часах меняли свое положение 23 раза. Год назад, 27 января 2017 года, стрелки «Часов Судного дня» передвинулись вперед на 30 секунд — после высказываний американского президента Дональда Трампа об укреплении страной арсенала ядерного оружия.

