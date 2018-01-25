Молдавия кривых зеркал: Запрет российских новостей — «не против России»

Кишинёв, , 23:44 — REGNUM Молдавский закон о запрете российских новостей «не направлен против России, а призван обезопасить информационное пространство Республики Молдова», — заявил 25 января на пресс-конференции в Кишиневе премьер-министр Молдавии Павел Филип, передает ИА REGNUM.

«Закон по борьбе с пропагандой не является антироссийским законом, это — закон в поддержку Республике Молдова. Мы обязаны защитить свое информационное пространство», — сказал премьер.

Он раскритиковал ответное заявление Госдумы РФ с осуждением дискриминации российских СМИ в Молдавии. Позиция российских депутатов, считает Филип, не улучшит молдавско-российские отношения.

Он напомнил, что молдавский парламент готовит ответное заявление. Москва, по его утверждению, вмешивается в политическую ситуацию в Молдавии, в том числе по неофициальным каналам и через поддержку пророссийских партий.

Накануне, напомним, в парламент Молдавии был внесен проект декларации, которую молдавские депутаты намерены принять в ответ на заявление Госдумы РФ, осуждающее дискриминацию российских СМИ в Молдавии. Авторы заявления также обвиняют Москву в финансовой и политической поддержке одной их левых партий Молдавии — судя по всему, речь о Партии социалистов.

В документе утверждается, что Госдума РФ, призвав пересмотреть контакты на ретрансляцию российских телеканалов в Молдавии, хочет «ограничить доступ молдаван к российским телеканалам».

Авторы заявления призывают молдавские ответственные органы внимательно следить, как эти намерения будут реализовываться, и вмешиваться, чтобы не допустить «разбалансировки» медийного пространства в интересах «некоторых политических игроков, которые прямо или косвенно контролируют ретрансляцию некоторых российских телеканалов в Молдавии.

Стоит отметить, что ретрансляцией российского «Первого канала» в Молдавии на протяжении многих лет занимается медиахолдинг лидера правящей Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка. В последнее время появилась информация о том, что право ретрансляции может быть передано структурам, связанным с президентом-социалистом Игорем Додоном. Медиахолдинг Додона уже ретранслирует российский телеканал НТВ.

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