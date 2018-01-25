Эксперты о войне: Киеву нужны Javelin Трампа, а не проповеди Обамы

Киев, , 22:36 — REGNUM Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес усомнился в необходимости поставок украинским войскам противотанковых комплексов Javelin. Об этом Ходжес заявил 24 января на пресс-конференции Хельсинкской комиссии, пишет «Голос Америки».

По словам Ходжеса, украинские военные демонстрируют мужество и высокую боеготовность.

«Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Спросил: «Что это?» — «Это на экспорт». — «Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?» — сказал Ходжес, комментируя визит на Харьковский танковый завод.

Напомним, Украина завершает поставки 49 танков «Оплот» в рамках контракта с Таиландом от 2011 года.

При этом Ходжес считает, что оборонно-промышленный сектор Украины отличается плохим управлением.

«Они имеют техническую возможность производить действительно очень хорошие вещи, но из-за того, как построена их оборонная промышленность, и из-за недостаточной прозрачности они не могут себе этого позволить», — сказал Ходжес.

Он сообщил, что в Донбассе россияне уничтожили один из семи радаров США.

«Мы предоставили семь радиолокационных систем Q36 украинцам. Неудивительно, что россияне сразу начали их отслеживать, и они смогли поразить один. Буквально за несколько минут его обнаружили, и по нему был сделан удар… Я не эксперт по возможностям их морской пехоты, но они должны иметь возможность защищать свое побережье. Потому что если Россия захочет получить контроль над побережьем Азовского моря, например, включая Мариуполь, украинцы должны быть готовы к такой операции», — призвал Ходжес.

В свою очередь, политолог, директор Международного института демократий Сергей Таран считает, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине ПТРК Javelin.

«Мне всегда нравилась республиканская линия американской внешней политики. Она строится на учете интересов, жестком прагматизме, понимании баланса сил и многоходовом стратегическом расчете. Демократы всегда были «голубями». Они говорили правильные вещи — о правах человека, демократии и «за все хорошее». Говорили… Республиканцы всегда были «ястребами». Благодаря их когтям распался Советский Союз, исчезли основатели «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), усилены санкции против Московии, Украина получает летальное оружие. «Джавелины» Трампа мне дороже, чем проповеди Обамы», — написал Таран в Фейсбуке.

Кроме того, политолог Владимир Горбач прогнозирует, что в Давосе президент Украины Петр Порошенко поблагодарит президента Трампа за передачу вооружений.

«Важные события (в Давосе — ИА REGNUM ) будут продолжаться. Важной будет встреча президента Порошенко с Трампом и реакция обоих на эту встречу. Думаю, это будет дружеская беседа, в дружественном и партнерском ключе. Порошенко будет благодарить Трампа за решение США предоставить Украине вооружение. Будет делать, прежде всего, акцент на экономическом сотрудничестве, энергетическом. Эта тема близка им обоим как предпринимателям. В этом ключе они могут углубить свою взаимную симпатию», — сказал Горбач в эфире телеканала «112 Украина».

В свою очередь, главный редактор сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отмечает, что Запад беспокоит «дееспособность» украинских политиков.

«Запад ждет от нас не антироссийских заявлений, а прежде всего — не российской политики и не российской репутации. А чем мы можем отличаться от РФ? Быстрые результаты мы можем показать только в политической сфере — оборона и безопасность; неприятие коррупции; свобода слова и неприятие цензуры; защита прав человека; правосудие», — написал Бутусов в ФБ.

Как сообщалось, 12 декабря президент Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере 350 млн долл. для сдерживания внешней агрессии. Ранее, 27 октября, чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович напомнила, что за последние три года Украина получила от Соединенных Штатов 750 миллионов долларов военной помощи. По её словам, американская финансовая помощь Украине реализована в форме обучения и предоставления техники.

Напомним, 16 января Йованович отметила, что Вашингтон бесплатно предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы Javelin.

«Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — сказала Йованович.