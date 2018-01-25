«Как хозяин мира» — Франц Клинцевич о поведении Трампа в Давосе

Москва, , 20:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп приехал на Всемирный экономический форум в Давосе как хозяин мира и ведёт себя очень сильно, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 25 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Международный форум — это очень важный форум и важнейшее политическое событие в мире, — напомнил он. — И не зря Трамп приехал туда. Мне не нравится, что он приехал туда как хозяин мира. Очень сильно ведёт себя».

Вместе с тем, рассуждая, почему на этот форум не приехал президент РФ Владимир Путин, сенатор заявил:

«Президент занимается страной и экономикой. В 2025 году наша оборонка даст 30% гражданской продукции, а в 2030 году — 50%. Оборонка стала локомотивом высокотехнологичной промышленности РФ, и ехать туда (в Давос — прим. ИА REGNUM ) в этих условиях ни к чему. Они все приедут к нам. Тогда состоятся переговоры и начнут говорить о реальной жизни. Лавров встретится с Тиллерсоном, и они будут говорить, как нам дальше жить и не навредить этому миру».

Напомним, что президент США принимает участие в экономическом форуме в Давосе впервые за 18 лет. Последний раз это мероприятие посещал его предшественник Билл Клинтон в 2000 году. Нынешний глава Белого дома вылетел из Вашингтона ночью 24 января, чтобы утром 25 января прибыть в Цюрих, откуда он отправился в Давос, где проведёт два дня, завершив свой визит выступлением на форуме бизнесменов и политических лидеров. Отметим, что в качестве бизнесмена Трампа никогда не приглашали на этот форум.

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