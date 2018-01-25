Завершается визит Владимира Путина в Башкирию и Татарию

Казань, , 19:08 — REGNUM В Уфе президент РФ Владимир Путин посетил ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО), где ознакомился с продукцией предприятия, в том числе гражданского назначения, осмотрел экспозицию деталей и узлов перспективных вертолетных двигателей.

В ходе посещения вертолетного цеха Путин осмотрел производственно-технологические центры для изготовления и сборки узлов вертолетных двигателей ВК-2500П, оснащенных электроникой. На предприятии производится более 900 деталей двигателя.

Также были представлены комплектующие самолетного двигателя ПД-14, оборудование для «Газпрома», которое обеспечивает прокачку газа, и два турбореактивных двигателя для истребителей Су-35 и Су-30СМ.

Владимир Путин особое внимание уделил вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК.

«Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию», — заявил Владимир Путин на совещании с руководством Республики Башкирия и представителями военно-промышленного комплекса.

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Председатель экспертного совета ЭИСИ, член ОП РФ, политолог Глеб Кузнецов считает, что визит президента РФ в Уфу и Казань был очень насыщенным и интересным.

«В рамках поездки прошло много важных мероприятий, в частности совещание по вопросам развития военно-промышленного комплекса. Важно отметить, что, во-первых, перевооружение армии идет полным ходом, а во-вторых, продукция ОПК востребована и в мирной сфере. Новое лицо конверсии — это не то, как было при позднем Советском Союзе, когда промышленные предприятия высокого технического уровня начинали отливать сковородки из стали, предназначенной для ВПК. Сейчас конверсионная продукция является высокотехнологичной», — подчеркнул Глеб Кузнецов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

На встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман страны и руководством Болгарской исламской академии 25 января 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важную роль богословского исламского образования в России и заявил, что традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода.

«Вы знаете, что только что я был в Уфе и встречался с вашим уважаемым коллегой. Помнится, в 2013 году мы со многими, в том числе и здесь присутствующими, встречались именно в Уфе по случаю 225-летия образования первого муфтията отечественного, российского. И тогда говорили, и сейчас я хочу это еще раз подчеркнуть: без всяких сомнений, традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма — без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа», — отметил Владимир Путин.

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Политолог Аббас Галлямов отмечает, что на встрече с представителями духовенства ничего принципиально нового сказано не было.

«Все, что прозвучало, — правильно. Проблема кадров в российском исламе стоит действительно остро, и то, что Путин об этом говорит, — хорошо. Но дело в том, что говорим мы об этом давно, а проблема до сих пор не решена. Борьба с радикальным исламом ведётся в первую очередь с помощью силовых механизмов, а вот в части образования и кадров наш традиционный ислам до сих пор проигрывает зарубежным радикалам», — подчеркнул политолог.

На встрече с участниками студенческого Форума «Вместе Вперед!», прошедшего в Казани, участниками которого стали 5 000 человек из 40 регионов России, Владимир Путин отметил прогрессивную роль молодежи в развитии страны.

«Вы — люди, которые выросли в новое время, поверьте мне, что у вас большие преимущества по сравнению с теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете создавать свободно, не думая ни о чём, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии. Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны. Тогда вы, безусловно, будете счастливым, успешным поколением. Я искренне вам этого желаю! Успехов вам!» — сказал Владимир Путин, приветствуя участников форума «Вместе Вперед!».

Президент РФ также поздравил собравшихся с Татьяниным днем — старинным праздником студенчества, который был восстановлен и учрежден как официальный государственный праздник в 2005 году по указу Владимира Путина.

«Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны… Благодаря студенчеству, молодёжи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее. Хочу, чтобы вы всегда были дерзкими, смелыми, пользовались преимуществами нашей огромной страны», — отметил президент РФ.

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Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова отмечает, что работа и общение с молодежью всегда важны для Владимира Путина, независимо от текущего момента в политическом процессе страны.

«Владимир Путин работал и встречался бы с молодежью, даже если не было бы никаких выборов. Мероприятия, связанные с работой с молодежью, студентами, школьниками, всегда были очень важны для президента РФ, и видно, что он участвует в них с большим удовольствием», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Анна Федорова.

«Я думаю, что это связано с тем, что Владимир Путин работает на будущее, в первую очередь как раз для этих молодых людей, и в первую очередь видит в них это самое будущее. Мы много последнее время говорим об образе будущего, о работе с будущим. Так вот работа президента РФ с молодежью, собственно, и есть работа с будущим. Причем видно, что он общается с молодежью на ее языке. Например, сегодня в Казани Владимир Путин о творческой свободе, о способности создавать собственные смыслы, собственные творческие продукты То есть он не приходит к молодым людям как политик старого образца и не «бубнит» им бесконечно про долг перед Родиной и о том, что «старших надо слушать». Он говорит с ними как с равными, и он их понимает», — завершила свой комментарий Анна Федорова.

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