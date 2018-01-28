ПАСЕ против дискриминационного «языкового» закона Киева, а что же Киев?

Киев, , 14:10 — REGNUM Утвержденная 23 января Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция «Защита и развитие региональных языков и языков меньшинств» имеет специфическое применение к Украине. Что означают для Киева рекомендации ПАСЕ, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Резолюция указывает на необходимость предоставить гражданам возможность обучения в школах и вузах не только на государственных, но и на родных языках. Более того: рекомендуется предоставить языкам «национальных меньшинств» статус второго официального языка во всех регионах, «где такие языки традиционно используются». Иными словами, большинство школ на Украине обязаны вернуться к русскому языку, на Юго-Востоке от Харькова до Одессы русский язык должен получить статус второго официального, а все ограничительные меры в отношения русского языка должны быть сняты.

Инициативу в этом вопросе взяла на себя Венгрия, предложившая проект резолюции в возмущении от новейшей редакции украинского закона об образовании. Постмайданное законодательство прямо запрещает обучение в школах на любом языке, кроме украинского. А на Украине живет крупная венгерская диаспора, чьи права и отстаивает Будапешт. Хотя главная цель, по которой бьет новая редакция закона, это, конечно, русский язык. Но запрещать только его — невозможно, поэтому под запрет попадают все языки, кроме украинского. Характерно, что Киев пытался подсластить пилюлю и пообещал разрешить в школах «языки стран Евросоюза», но венгры пошли на принцип, и ПАСЕ согласилась: нужны не исключения в дискриминационном законе, а отмена закона.

Но Украина отреагировала на резолюцию в свойственной ей манере, акцентируя, что Украина в тексте резолюции не упомянута, а значит, решение на нее и не распространяется. Несмотря на то, что такая логика аналогична подходу «раз конкретный человек не упомянут в той или иной статье УК — значит, она на него не распространяется», она не имеет даже фактологической базы. Украина упомянута и в пояснительной записке к документу, и в презентации резолюции.

Самое интересное, впрочем, в другом: пойдет ли Украина, столь яростно евроинтегрирующаяся, на исполнение европейских рекомендаций? Читайте в статье: Украина и Латвия — против ПАСЕ и русского языка

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