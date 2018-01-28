Япония пытается выманить Курилы глубокими реверансами?

Москва, , 13:36 — REGNUM Ярчайший пример «договоренностей», достигнутых Горбачевым о нерасширении НАТО в восточном направлении, может послужить уроком тем, кто надеется на заверения японских официальных лиц в исключительно мирных намерениях в отношении Курил. Что означает миролюбивая риторика, используемая в последнее время премьер-министром Японии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Одно из ведущих информационных агентств Японии, «Дзи-дзи-пресс», считает риторику Синдзо Абэ по отношению к России «снисходительной» и беспокоится о том, что это будет неправильно понято теми, у кого «исторически сложилось более суровое отношение». Смягчению высказываний японского премьера, скорее всего, имеются две причины. Как сказал сам Абэ, России и Японии необходимы «отношения сотрудничества по различным международным вопросам, включая проблему Северной Кореи».

Кроме того, после принятия закона о распространении японской юрисдикции на Курилы в 2009 году японская политическая верхушка продолжает демонстрировать, что время якобы работает на них. И острова «вернутся в состав Японии» во что бы то ни стало. Отсюда и возможная демонстрация стратегии заманивания России с обещанием золотых гор и мирного сосуществования в случае согласия. Конечно, передачу островов Японии никто всерьез не рассматривает, и нужно, чтобы это решение, однажды принятое, таковым и оставалось. Тем не менее японцы напирают на свою готовность «проявить снисходительность», как будто Россия в ней сильно нуждается.

Какова цена такого рода снисходительностей? Читайте подробности: Нужна ли России и Путину снисходительность Японии?

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