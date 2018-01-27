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Вырвать Украину из лап черного миропроекта!

Политика

Москва выиграла Порошенко у американцев – почему новый Майдан в Киеве неизбежен

Вырвать Украину из лап черного миропроекта!
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко. Война на Украине

Киев, 27 января 2018, 15:24 — REGNUM  Принятие закона о реинтеграции Донбасса означает совсем не то, чему так радуются украинские радикалы. О выводах, которые можно сделать из формулировок нового украинского закона, рассказал редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Слона-то я и не заметил» — так можно охарактеризовать реакцию неонацистов на принятый «закон» о реинтеграции Донбасса. Главное, что в нем содержится, это переподчинение вооруженных сил непосредственно Порошенко и передача ему права на упрощение введения военного положения. Никакого отношения к событиям в Донбассе это не имеет, там и так идет война. А вот сковырнуть Порошенко каким-либо майданом, инициированным Саакашвили или кем-то еще, будет теперь значительно труднее.

«Путин смог перекупить Порошенко (инструмент) у черного миропроекта и настроить его против своих предыдущих хозяев. Именно поэтому слив информации о том, что Владимир Путин имеет конфиденциальные встречи с Порошенко, — имеет очень узкий смысловой конус — его потребитель именно та властная мировая группа, которая использовала Порошенко против нас. Теперь Путин решил публично обнародовать, что использует его против них», — говорит Баранчик.

Нежелание нынешнего президента Украины кончать самоубийством, развязывая войну с Россией, чего от него так ждали представители предыдущей американской ажминистрации, дает надежду на то, что ситуация будет «передавлена» в пользу Москвы. И здоровой части украинского народа.

Читайте подробности: Чего не поняли необандеровцы в Раде: Закон о реинтеграции — это игра Москвы

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