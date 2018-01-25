Севастопольский губернатор подозревает прокуратуру в коррупции?

Севастополь, , 17:14 — REGNUM Правительство Севастополя отклонило требование прокурора города привести в соответствие договор с ООО «Правозащита», юристы которого занимаются в судах исками исполнительного органа власти к юридическим и физическим лицам, незаконно получившим в украинское время землю.

По информации издания «Новый Севастополь», решение принято 25 января на очередном заседании правительства города.

«Прокуратура указывает, что бюджетное обязательство было не вовремя поставлено на учёт в управление федерального казначейства», — сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, отметив, что возможность дисциплинарной ответственности в этой связи уже истекла.

«Прокуратура указывает и на отсутствие наличия требований по ответственности за исполнение договора в рамках закона 44-ФЗ. Однако хочу пояснить, что в этом законе все правоотношения локальными актами урегулированы настолько, что дополнительного внесения в договор с ООО «Правозащита» не требуется. Предлагаю не удовлетворять требования прокуратуры», — уточнил Зайнуллин.

В свою очередь, губернатор города Дмитрий Овсянников напомнил, что в мае 2017 года давал поручение выяснить ответственность лиц, которые эту ситуацию создали, и назвал фамилию председателя госадминистрации Севастополя в украинское время Сергея Куницына, спросив, есть ли реакция городской прокуратуры на это.

«Получается странная ситуация. Вчера мы выиграли иск по изъятию такого земельного участка у сотрудника прокуратуры (прокурора Севастополя Игоря Шевченко), который с 2010 года, зная, что эта работа ведётся, сам же землю получил, а сейчас с завидным упорством опротестовывает договор с «Правозащитой»? Может быть (прокурорам) стоит сконцентрироваться на работе по защите публичных интересов? Давайте обратимся в прокуратуру. Всё-таки это граничит с какой-то коррупционной составляющей — упорство, с которым опротестовывается договор с «Правозащитой». Мы дойдем до конца, все 3 800 исков выиграем. Надеюсь, что нам всё-таки прокуроры помогут и не будут мешать», — подчеркнул Овсянников.

Помимо этого, губернатор поручил членам правительства доложить на следующей неделе о фактах противодействия прокуратуры, заявив, что правительство Севастополя пытается остановить строительство апартаментов в парке Победы, однако надзорный орган опротестовывает решения исполнительной власти.

«Всем органам власти сдать информацию, сколько мы тратим времени на судебные тяжбы», — подытожил Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Балаклавский районный суд удовлетворил иск правительства Севастополя в отношении земельного участка, принадлежащего прокурору Игорю Шевченко: 10 соток земли на мысе Фиолент, которые глава надзорного ведомства получил в украинские времена, необходимо вернуть.

В пресс-службе правительства города напоминают, что в 2010 году севастопольская госадминистрация своим распоряжением утвердила проект землеустройства по отводу участка общей площадью 4,2 га для строительства и обслуживания дачного кооператива возле мыса Фиолент, членом которого был и Шевченко. В правительстве настаивают, что участок земли выбыл из госсобственности и перешёл в собственность прокурора вопреки действовавшим на тот момент законам. По мнению специалистов, спорный земельный участок был расположен в границах земель госсобственности лесного назначения и на момент передачи ответчику входил в состав земель лесного фонда.

«Решение уполномоченного органа об изъятии участка из пользования ГП «Севастопольское опытное лесоохотничье хозяйство» не принималось. Заключение органа исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды и лесного хозяйства о возможности изъятия спорного земельного участка из состава земель лесного фонда, изменения его целевого назначения не выдавалось», — уточнили в правительстве.

Добавим, что в январе Арбитражный суд Севастополя признал законным контракт правительства города с ООО «Правозащита». Речь идёт о договоре, заключенном в целях представления интересов города при рассмотрении судебных дел, связанных с изъятием в пользу Севастополя земельных участков, выделенных в украинский период с нарушением законодательства.

Именно необходимостью завершить хотя бы половину судебных процессов по изъятию участков губернатор Дмитрий Овсянников объяснял и промедление с созданием особо охраняемой природной территории в урочище Ласпи.

«Возможно, инициатива прокуратуры включиться в процесс оспаривания контракта объясняется тем, что один из исков об истребовании земельного участка предъявлен лично к прокурору города И. С. Шевченко. Данный иск находится в настоящее время на рассмотрении в Балаклавском районном суде города Севастополя», — говорилось в пресс-релизе правительства города.

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