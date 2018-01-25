США хотят подорвать отношения России со странами Латинской Америки — МИД РФ

Москва, , 16:56 — REGNUM Вслед за избирательными кампаниями по Латинской Америке прокатилась волна информационных вбросов о вмешательстве России в выборы ряда государств континента. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

«Очередные вбросы относительно вмешательства России в выборы в различных странах — в последнее время почему-то в большей степени эти обвинения касаются стран Латинской Америки. В данном случае мы обратили внимание на публикации в колумбийских СМИ на тему возможного вмешательства России в предстоящие президентские и парламентские выборы», — заявила Захарова.

В МИД РФ фиксируют, что подобные вбросы «как по команде» осуществляются в тех странах, где в текущем году проводятся избирательные кампании — например, в Мексике и Бразилии, а теперь пришла очередь и Колумбии. По её словам, авторство этих фейков «хорошо просматривается» и, что самое примечательное, «даже не скрывается, что истоки такого рода дезинформации далеки от этих государств».

«Видимо, кому-то из страны, находящейся недалеко от Латинской Америки, очень не нравится поступательно развивающиеся российско-латиноамериканские отношения, которые являются настоящим сотрудничеством, а также те тёплые и по-настоящему дружеские чувства взаимной симпатии, которые объединяют наши народы», — подчеркнула дипломат.