Северный Кипр: когда ждать признания?

Анастасия Суховеркова, , 16:09 — REGNUM

Несмотря на сохраняющееся международное давление на турко-киприотское руководство, ТРСК не просто де-факто существует, но и динамично развивается, и более того, оказывает заметное влияние на международные отношения в регионе, а также активно участвует в международном торговом обороте, привлекая к себе все большее внимание иностранных инвесторов.

Первые попытки вывести ТРСК из экономической изоляции стал активно предпринимать сам Евросоюз начиная еще с 2003 года, в преддверии тогда еще возможного и всеми ожидаемого объединения острова и вхождения обеих его частей уже в составе федеративного государства в ЕС.

В ожидании туристического бума в 2004 году ЕС инвестировал €259 миллионов в экономику Северного Кипра для развития инфраструктуры, а также для привлечения большего количества инвесторов. В дополнение к этому турецкое правительство в период с 2003 по 2006 год инвестировало $550 миллионов в развитие инфраструктуры и туристического сектора северной части острова. Примечательно, что в том же 2004 году США также инвестировали в экономику Северного Кипра порядка $30 миллионов. В период с 1977 до 2003 ВНП ТРСК вырос на 37,5%, и составил $1,284 миллиона. При всём этом рост инфляции составил всего 1%.

С 2008 года уверенно растет и индекс глобальной конкурентоспособности экономики Северного Кипра, медленно, но верно приближаясь к отметке Южного. Согласно последним данным, опубликованным Турецко-киприотской торговой палатой и основанным на Отчете глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2016—2017 год, индекс глобальной конкурентоспособности Республики Кипр остановился на отметке 4,0, в то время как этот же показатель ТРСК достиг отметки 3,8.

Примечательно, что из 12 компонентов, составляющих этот индекс, по многим ТРСК уже вплотную приближается к показателям Республики Кипр, а по двум из них — макроэкономические условия и развитие финансового рынка, — даже опережает ее. И всё это — в условиях формальной международной изоляции.

На сегодняшний день экономика ТРСК уже, конечно, не растет такими темпами, как в начале двухтысячных годов, и, тем не менее, в силу определенной закрытости или даже благодаря ей турецко-кипрская экономика стала устойчивой к кризисам и экономическим спадам, показывая при этом довольно устойчивый рост, что в целом редкость для Европейского региона.

На севере Кипра, так же как и в южной его части, реализуется рыночная модель экономики. Основу ее составляет сектор услуг, включающий в себя частный сектор, торговлю, туризм и образование. И, согласно последним данным, сектор услуг обеспечивает 58,7% всей экономики ТРСК, в то время как легкая промышленность и сельское хозяйство обеспечивают 2,7% и 6,2% соответственно. Промышленность на севере острова ограничена по большей части производством продуктов питания и напитков, предметов мебели и фурнитуры, строительных материалов, металлических и неметаллических изделий, а также текстиля.

Учитывая всё вышесказанное, возникает справедливый вопрос: каким же образом фактически никем не признанной стране, имеющей достаточно скромный внутренний рынок и производство, обеспечить такие экономические показатели?

Кто, сколько и куда?

За 2017 год общий объем инвестиций в экономику Северного Кипра составил порядка $477,2 миллиона, и это не включая иностранную помощь в размере $134,2 миллионов (цифра примерно совпадает с объемом капиталовложений Турции в экономику ТРСК).

Иностранные инвестиции приветствуются во всех секторах экономики. При этом безусловной популярностью среди иностранных инвесторов на протяжении последних десяти лет пользуются секторы туризма и недвижимости Северного Кипра, и размер капиталовложений в эти сферы экономики неуклонно растет вверх.

Однако это далеко не единственные способы инвестирования. К примеру, в 2015 году руководство Северного Кипра решило легализовать игровой бизнес на своей территории, и, по приблизительным оценкам, только в первые два года казино принесло в правительственную казну от € 600 млн ($ 665 млн) до € 800 млн ($ 887 млн). На данный момент на территории Северного Кипра функционируют около 25 казино в трех крупнейших городах — Левкоше (Никосия), Фамагусте и Гирне (Кирения).

Набирают популярность также и престижные инвестиции высокого класса, такие, как, например, «Гольф Клуб Коринеум» и «Яхт Клуб Сиприум».

Примечательно, что руководство ТРСК стремится диверсифицировать экономику Северного Кипра, отдавая приоритет развитию высокотехнологичных отраслей. Привлечением инвесторов в сектор технологий и инноваций занимается турко-киприотское инвестиционное агентство YAGA. Так, к примеру, новейший проект YAGA «Рекуперации энергии из твердых отходов» привлек внимание сразу четырех иностранных инвесторов.

Кроме того, Северный Кипр сам по себе является весьма привлекательным для современных разработчиков приложений в силу определенных экономических особенностей. Район Газимагуса является свободной экономической зоной, а сама Фамагуста — «порто-франко». Иными словами, разработчикам попросту дешевле выводить отсюда свою продукцию, особенно учитывая лояльность местного законодательства и относительную простоту переведения сюда своих рабочих кадров. Так, по некоторым данным, уже чуть ли не 10% населения острова являются программистами.

Северный Кипр — место «небезопасное»

Справедливо будет заметить, что многие до сих пор полагают, что вкладываться в экономику ТРСК не столько нецелесообразно, сколько опасно с точки зрения правового регулирования. Попытаемся разобраться, что предлагает Северный Кипр взамен на инвестиции?

Для начала ТРСК обещает национальный режим для всех глобальных инвесторов. То есть вне зависимости от того, зарегистрирована компания как «национальная» или же как «иностранная», налоговая ставка на прибыль для них будет одна — 25%.

Турки-киприоты всячески пытаются привлечь прямые иностранные инвестиции, и для этого руководство ТРСК разработало еще и привлекательную систему стимулов налоговых льгот, закрепленную законодательством ТРСК.

Так, иностранные инвесторы получают налоговую инвестиционную льготу в размере 200% от первоначального капитала — для инвестиций в приоритетные области развития (Карпас и Морфу/Гюзельюрт) и секторы экономики особого назначения, и 100% от первоначального капитала — для остальных регионов и сфер экономики.

Ввозимое инвесторами оборудование освобождается от всех видов таможенных пошлин, равно как и лицензия на строительство освобождается от всех видов налогов и сборов. Нулевая ставка НДС применяется в отношении экспорта всех товаров и услуг из ТРСК в иностранные государства, а также из иностранных государств в ТРСК и из иностранного государства в другое иностранное государство через ТРСК.

Финансовая система Северного Кипра достаточно стабильная, так как напрямую связана с финансовой системой Турции. Примечательно также, что мировой финансовый кризис и кризис банковской системы, повлекший за собой долговой кризис в Греции и, соответственно, отразившийся на экономике Южного Кипра, фактически никак не задел Северный: международный банки здесь попросту не оперируют.

Несмотря на все предрассудки, права частной собственности здесь как для резидентов, так и для иностранцев, гарантированы правительством. И официальное признание Комиссии по недвижимому имуществу Европейским судом в 2010 году лишь подкрепило легитимность существующих в ТРСК на данный момент ее видов.

15% Северного Кипра «принадлежит Израилю»

Открытая любым инвестициям политика Северного Кипра приносит свои плоды, однако относительно того, хорошо это или плохо, турки-киприоты пока еще не до конца определились.

Не так давно ежедневная турко-киприотская газета Yeni Duzen сообщила, что среди жителей ТРСК есть определенные опасения относительно столь масштабного приобретения недвижимого имущества иностранными гражданами. А кипрский корреспондент Ахмет Толгай и вовсе опубликовал в Famagusta Gazette обличительную статью под названием: «Чрезвычайный интерес к Кипру со стороны Израиля», где он анализирует инвестиции израильских бизнесменов на северный Кипр.

Пока официальный Израиль пытается наладить дипломатические, стратегические и торговые отношения с Республикой Кипр, он также не остается равнодушным и к «северной части острова», отмечает журналист.

Ни для кого больше не секрет, пишет Толгай, что Израиль инвестирует в контролируемую турками территорию Кипра, в особенности в сферу недвижимости, чему способствует местное законодательство. Причем израильские инвесторы стремятся приобрести любую землю, вне зависимости от ее качества, «титула», непосредственной близости к морю и сельскохозяйственной ценности.

«Много людей, проживающих на Карпасе, полагая, что из-за проводимой властями политики у них не будет возможности развивать свои земли и они понесут огромные убытки, встречались с израильскими риэлторами и продавали свою частную собственность израильтянам», — говорит кипрский журналист.

«Другой конкретный пример того, насколько сильно экономическое влияние Израиля закрепилось в Карпасии, — это современная пристань, построенная в районе Гиалусы, — пишет Толгай. — Эта пристань была построена за счет израильского капитала. И когда я побывал в гавани прошлой осенью, у меня сложились впечатления, схожие с теми, что я испытал во время посещения британской суверенной военной базы Дакелия».

Очередным подтверждением израильского влияния на севере острова, по мнению журналиста, является открытие синагоги в Кирении (Гирне).

На сегодняшний день уже порядка 15% земли Северного Кипра является частной собственностью, на которую израильские инвесторы обладают «титулом». Эту информацию подтверждает турко-киприотский юрист Бариш Мамали.

При этом отношения между Израилем и ТРСК обещают лишь набирать обороны в ближайшее время. Заинтересованность в сотрудничестве с турко-киприотскими общинами уже выразил Совет представителей британских евреев, организация, имеющая тесные связи с израильским правительством.

Израиль также имеет большие планы в отношении газового месторождения Левиафан, открытого в 2010 году: добыча газа должна начаться уже в 2019 году. И возобновление отношений между турецким и израильским правительствами означают, что транспортировка газа через Турцию снова рассматривается в качестве жизнеспособного проекта. По официальным оценкам, Израиль предполагает начать экспорт газа в Турцию к 2021 году.

Газопровод в идеале должен будет проходить через территориальные воды Кипра к турецкой береговой линии, а оттуда — в Европу. Достижение соглашения по кипрскому вопросу или хоть какой-то определенности, безусловно, добавило бы сторонам уверенности и обеспечило бы необходимые условия для реализации такого проекта, но, строго говоря, согласие греко-киприотской стороны для строительства газопровода Израилю не требуется.

Стремление Израиля экспортировать природный газ через своего восточно-средиземноморского соседа также может стимулировать приток инвестиций в Северный Кипр.

На сегодняшний день крупнейшее в истории частное иностранное капиталовложение в экономику ТРСК было сделано как раз британским предпринимателем еврейского происхождения Дэвидом Льюисом. Магнат, основатель британских марок одежды River Island и Chelsea Girl и Командор Ордена Британской империи лично инвестировал в экономику ТРСК более £200 000 000. В свое время он также сыграл ключевую роль в развитии порта Эйлат в Красном море — «жемчужины» израильского туризма.

Маленькое Монте-Карло

И тем не менее подобная инвестиционная политика имеет свои очевидные плюсы — это как минимум развитие инфраструктуры, а следовательно — и туристического бизнеса.

Взять, к примеру, один из излюбленных и красивейших курортов Северного Кипра — Кирению, или по-турецки — Гирне. Согласно статистике, опубликованной Организацией государственного планирования ТРСК, только за 2016 год в Кирении было построено 174 объекта в городских районах, включая апартаменты, резиденции и магазины, общей стоимостью $66,7 млн. По этому показателю Кирения оказалась на третьем месте после Никосии и Фамагусты. А вот по застройке в сельской местности Кирения вырвалась в абсолютные лидеры: порядка 700 построек, оцениваемых в $233,7 млн.

В Гирне за последние несколько лет значительно расширились возможности для размещения увеличивающегося с каждым годом количества туристов. Если в 2012 году город-курорт мог принять у себя лишь 13 000 туристов, то к 2016 году эта цифра возросла до 15 000, при этом превалирует 5* класс обслуживания.

В саму Кирению ежегодно прибывают в среднем 50,000 туристов, и эта цифра неуклонно растет. Благодаря инвестициям город динамично развивается. Сейчас вы уже не увидите маленький прибережный городишко образца начала 90-х. На сегодняшний день Гирне — курортный мегаполис, вытянувшийся не менее чем на 5—7 километров вдоль побережья, со множеством отелей, вилл и просто жилых зданий. А благодаря видам на главную портовую гавань город называют «маленьким Монте-Карло», и определенное сходство, безусловно, есть.

Так что там с международной изоляцией?

Несмотря на то, что Резолюция Совбеза ООН №541 решительно осудила действия ТРСК и настоятельно рекомендовала государственное образование не признавать, прямого запрета на это в тексте резолюции не было, а значит, окончательное решение по этому вопросу в конечном итоге ложится на плечи каждого из государств. При этом отсутствие дипломатического признания не означает отсутствия международной правосубъектности, которую ТРСК в той или иной мере реализует.

Факт остается фактом: каждый год с 2012 по 2017 год в среднем количество туристов, посещающих северную часть острова, увеличивалось на 6,2%. И хоть больше всего туристов прибывает на Северный Кипр по-прежнему из Турции, следом идут Соединенное Королевство, Германия, Иран, Чехия и Дания.

В аэропорт «Эрджан», находящемся на турецкой части Кипра и формально не рекомендованном как точка въезда иностранных путешественников на территорию ТРСК, за 2017 год прибыло порядка 1,5 млн туристов. При этом пассажиропоток с каждым годом поступательно увеличивается, поэтому сейчас реализуются большие планы по расширению аэропорта на севере острова. Завершается 5-летний план по перестройке аэропорта Эрджан, располагающегося в 13 км от восточной Никосии в ТРСК, и согласно этому плану, его площадь увеличится с 20 000 до 175 000 квадратных метров уже к концу января этого года. Увеличится также пропускная способность аэропорта с 4 до 10 миллионов пассажиров, согласно последним данным, опубликованным в ежедневном турецком издании Hurriyet.

Для сравнения, это на 1 миллион пассажиров больше, чем принимают аэропорты Ларнаки и Пафоса вместе взятые: в прошлом году эти два международных аэропорта приняли 8,9 млн пассажиров, и это учитывая, что прошлый год был исключительно успешным для Ларнаки, где пассажиропоток увеличился на 24,5%.

ТРСК также активно участвует и в международной торговле. Торговый оборот ТРСК за 2017 год составил в общей сложности $1,557,190. ЕС является вторым основным торговым партнером Северного Кипра после Турции. На его долю приходится 22% всего импорта и 27% экспорта страны.

Основными импортерами ТРСК являются: Турция, Великобритания, Германия, Китай, Франция, Япония, Россия, Израиль, Испания.

Экспортерами: Турция, Ирак, Кувейт, Республика Кипр, Саудовская Аравия, ОАЭ, Соединенное Королевство, Нидерланды, Иордания.

Посему мнение о том, что Северный Кипр живет за своего рода «железным занавесом», робко выглядывая из-под экономического эмбарго и международных санкций, по меньшей мере ошибочно. Сегодня, когда ТРСК постепенно выходит из торгово-экономической и культурной изоляции, многие наблюдатели полагают, что северная территория острова может в итоге прийти к международному статусу, схожему со статусом Китайской Республики, более известной как Тайвань: Китайская Республика имеет дипломатические отношения всего с 23 странами мира, но помимо этого никаких торговых барьеров или препятствий для туризма и спорта не существует. Де-факто Тайвань поддерживает отношения с большинством стран в форме экономических и культурных миссий.

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