Литвиненко возглавил штаб Путина в Петербурге «с малоизвестными товарищами»

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Ректор Горного института Владимир Литвиненко попал в руководство петербургского штаба, став одним из четверых сопредседателей. Теперь он попытается переместить здание штаба обратно в Горный институт на Васильевском острове, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Литвиненко, он не виделся, не разговаривал и вообще не знаком со своими сопредседателями. Ими стали начальник госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев и 18-летняя студентка СПбГУ Анна Шуранова.

Литвиненко подчеркнул, что все четверо сопредседателей находятся в равном статусе, хотя «у него есть свое мнение» по этому поводу, которое пока он отказался озвучить.

По словам Литвиненко, о своем назначении он узнал сегодня, 25 января.

«Определено четверо сопредседателей, все равны в статусе, все известные и неизвестные товарищи. Для меня — малоизвестные товарищи», — сказал Литвиненко.

Он добавил, что обязанности между ними пока не распределены, когда состоится первое заседание, он также не знает.

«Надо было вчера проводить», — заметил ректор.

На первом заседании он намерен поднять вопрос о переносе штаба с Красноармейской площади, где он сейчас располагается, в здание Горного, где он находился в предыдущие кампании. Так штаб может быть ближе «к избирателям, у которых много вопросов к городской власти», уточнил Литвиненко.

«Да, помещение в Горном институте — это был традиционно штаб, я как доверенное лицо дал предложение сохранить его здесь», — добавил он.

Напомним, в течение недели в СМИ появлялась противоречивая информация о будущих руководителях петербургского штаба Путина, город стал единственным регионом, где борьба за эти посты и сопутствующая неразбериха вышли в публичное пространство.

Сначала речь шла о трех сопредседателях — Василии Волобуеве, Анне Шурановой и гендиректоре ПАО «Силовые машины» Юрии Петрене. Затем через пресс-службу Горного института было объявлено, что председателем штаба будет Владимир Литвиненко, который уже трижды занимал этот пост, а его заместителем — спикер городского ЗакСа, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров. Литвиненко и Макаров даже объявили о совместной пресс-конференции, но за несколько часов до ее начала 19 января мероприятие отменилось, а Владимир Литвиненко срочно вылетел в Москву.

Сегодня, 25 декабря, он попросил адресовать вопросы о «заминке» в назначениях в Смольный. Литвиненко также затруднился сообщить, будет ли у Макарова какая-либо должность в штабной структуре, но назвал его «лидером и руководителем Заксобрания», обладающего определенным «ресурсом».

"Было бы смешно, если бы мы не предложили ему войти в состав рабочей группы какого-то направления», — добавил он.