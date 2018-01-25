Четверг, 25 Января 2018 года
15:30:04 МСК

Киев намерен захватить территорию России: Радио REGNUM

Политика

Саакашвили заявил о добровольном включении российского региона в состав Украины

Киев намерен захватить территорию России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 25 января 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Как разрушается Союзное государство России и Белоруссии: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить