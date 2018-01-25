Киев намерен захватить территорию России: Радио REGNUM

Москва, 25 января 2018, 14:00 — REGNUM
- Клеветнические выдумки: Россия вмешалась в выборы США без Трампа;
- Венгерская угроза: Будапешт блокирует инициативы Киева по сближению с ЕС;
- Американская опасность: заставят ли США Украину напасть на Россию;
- Психиатрический тест: Саакашвили увидел Ростовскую область в составе Украины;
- Надежда на спасение: «Восток» подал сигнал бедствия у берегов Приморья.
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