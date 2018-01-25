National Interest: «Оливковая ветвь» – часть предвыборной кампании Эрдогана

Анкара, , 11:45 — REGNUM Вторжение вооруженных сил Турции на север Сирии, получившее название операция «Оливковая ветвь«, было начато с большой помпой: в мечетях по всей стране были зачитаны специальные молитвы, в поддержку войск выступил военный оркестр Mehter, а из оппозиции лишь прокурдская Демократическая партия народов выступила против действий военных. В стране «Оливковую ветвь« восприняли в качестве возможности исправить ошибку Запада, попытавшегося создать курдское государство. Иными словами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже добился своей истинной цели — перетянул на свою сторону националистически настроенных сограждан в преддверии выборов 2019 года, пишет Гонул Тол в статье для американского издания The National Interest.

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Тем не менее далее курс, выбранный Эрдоганом, не будет столь же простым, поскольку на пути турецкого лидера возникает ряд сложностей. Так, официальные лица страны указывают, что целью операции является создание безопасной зоны в Сирии для защиты мирных жителей. Ее, скорее всего, будут устанавливать и поддерживать союзники Анкары из числа сирийских мятежников. После же установления этих зон, подчеркнул Эрдоган, Турция начнет кампанию по искоренению курдских вооруженных формирований и восстановлению инфраструктуры и демократических институтов. Однако Африн — преимущественно курдский анклав — находится в гористой местности, поэтому любые попытки очистить его от курдских подразделений натолкнутся на сопротивление хорошо вооруженных и закаленных в боях бойцов Отрядов народной самообороны. (YPG). Управление безопасными зонами и создание институтов может оказаться еще более непростой задачей в регионе, где местные жители будут выступать против турецких войск и их союзников.

Есть и другие осложняющие ситуацию факторы. Так, Россия, Иран и официальный Дамаск выразили свое беспокойство недавними заявлениями США о сохранении долгосрочного присутствия в Сирии своих войск, поэтому они воспринимают вторжение Турции в Сирию как возможность ослабить союзников США из числа курдов и сократить влияние Вашингтона в этой стране. Поэтому Россия, которая располагала войсками в Африне и контролировала воздушное пространство над регионом, дала Анкаре зеленый свет на проведение операции. Иран, призвавший Турцию приостановить операцию, не стал выступать с осуждением Анкары. В Дамаске же, несмотря на осуждение действий Турции, также примирились с операцией. Наиболее вероятным исходом этой операции станет передача захваченных турецкими войсками территорий Асаду.

При таком развитии событий Турция оказывается в крайне неудобном положении: хотя Анкара и отказалась от требования смены режима в Сирии и постепенно снизила поддержку сирийской оппозиции, с точки зрения риторики Эрдоган по-прежнему занимает яростно антиасадовские позиции. Так, в декабре 2017 года он назвал президента Сирии Башара Асада террористом, подчеркнув, что пока он у власти, мирный процесс в этой стране не сможет продолжаться. Если учесть, что в Африне уже погибло трое военнослужащих Турции, оправдать передачу этих территорий Дамаску будет крайне сложно даже в стране, где, как отмечает автор, СМИ находятся под контролем правительства.

Более того, после Африна турецкий лидер пообещал пойти на Манбидж, в котором находятся не только курдские подразделения, но и силы США. В результате появляется вероятность конфликта между американскими и турецкими войсками. Если учесть, что Турция по-прежнему позволяет Вашингтону пользоваться своей авиабазой «Инджирлик» для проведения операций против сирийских террористов, можно подумать, что Анкара не зайдет так далеко, чтобы рисковать вооруженным столкновением со своим союзником по НАТО. Тем не менее Эрдоган сам загнал себя в угол, и отказаться от громких заявлений об операции в Манбидже, если Анкара не получит от Вашингтона ничего осязаемого, будет непросто.

США, со своей стороны, прилагают все усилия для предотвращения потенциальной операции турецких вооруженных сил в Манбидже. До сегодняшнего дня Вашингтону удавалось проходить по тонкой линии между сотрудничеством с курдскими вооруженными формированиями и полным разрывом отношений с Анкарой. Однако этот маленький город, расположенный на севере Сирии, скорее всего, положит конец этому акробатическому действию Вашингтона: если Эрдоган выполнит угрозу и двинет войска на Манбидж, США будут вынуждены выбрать ту или иную сторону.

Вашингтону придется либо в значительной степени сократить поддержку курдов, либо рисковать военным столкновением со своим союзником по НАТО. Ставки высоки, поэтому Белый дом и пытается найти золотую середину перед потенциальной операцией в Манбидже. В частности, глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявил, что США ведут с Турцией диалог о возможности создания безопасной зоны на сирийской границе для ответа на озабоченность Турции относительно курдского анклава. Однако Эрдоган не славится репутацией человека, который склонен к золотой середине. И недавнее объявление о том, что США планируют сохранить долгосрочное присутствие в Сирии, вызвало определенные опасения в Анкаре: Эрдогану хорошо известно, что означает укрепление связей США с сирийскими курдами.

Нынешняя военная операция Турции в Африне станет испытанием во многих отношениях. Манбидж является критически важной точкой в отношениях США и Турции, в которых уже давно наблюдается напряжённость. Африн же станет испытанием сотрудничества Анкары с Москвой и Дамаском. Но наибольшее значение будет иметь именно операция в Манбидже, поскольку она покажет, чем в действительности готов рискнуть Эрдоган для привлечения на свою сторону националистически настроенных сил в Турии и для победы на выборах в 2019 году.