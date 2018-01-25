«Олигархи» или «бизнесмены»? Американским конгрессменам все равно

Анна Филоненко, , 09:06 — REGNUM

В России больше нет олигархов, есть только «социально ответственные» бизнесмены, заявил в эфире Bloomberg-TV глава российской делегации на форуме в Давосе, вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его словам, олигархи — это образ из 1990-х годов. В настоящее время их уже нет, есть «хорошие трудолюбивые бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, ведя ответственный бизнес».

Так Дворкович ответил на вопрос журналиста о том, как российские олигархи воспринимают возможное введение новых санкций США. Он также пояснил, что новые санкции, конечно, жизнь усложняют, однако не делают ее невозможной.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что санкции Запада «немного напрягают», поскольку «бизнес все время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим».

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В январе в минфине США заявили о готовности ввести новые санкции против граждан РФ в ближайшее время. Новый доклад, объясняющий необходимость введения очередного пакета санкций против России, как ожидается, будет представлен конгрессу США к 29 января.

По сообщениям СМИ, в доклад войдет список из 50 высокопоставленных российских чиновников и предпринимателей из так называемой «группы приближенных к Путину». В отношении них будут применены санкции за якобы «вмешательство России» в выборы президента США в 2016 году.

О ком конкретно идет речь — неизвестно. Представить доклад минфин США должен согласно закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), подписанному президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. С учетом членов семей, в докладе может фигурировать до 300 фамилий российских граждан.

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Ранее конгрессмены-демократы, которые настаивают на более жестких мерах в отношении российских чиновников, опубликовали 200-страничный доклад «Путинская асимметричная атака на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США». Главная идея документа в том, что против Москвы нужно создать глобальный фронт в союзе со странами ЕС.

В декабре 2017 года бывший координатор санкционной политики госдепа США Дэниел Фрид в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что работа над докладом в администрации президента США активно идет, в ней принимают участие минфин, госдеп и другие ведомства, в том числе спецслужбы.

Причем в докладе об «ассиметричной атаке» якобы действия Москвы по вмешательству в выборы поставлены в один ряд с терактами 11 сентября 2001 года и Перл-Харбором. Доклад об «ассиметричной атаке» составила команда сенатора-демократа Бенджамина Кардина.

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Его уникальность состоит в том, что в нем впервые суммированы, систематизированы, заметно расширены, а также структурированы по тематическим направлениям и ключевым странам Европы и постсоветского пространства главные обвинения в адрес Москвы, высказывавшиеся на Капитолийском холме с начала 2000-х годов, пишет газета «Коммерсантъ».

Иными словами, если Трамп не до конца верит в «русскую угрозу», то демократы его в этом постараются убедить. И подтолкнуть к более жестким мерам в адрес властей России. При этом демократов мало заботит, кто есть кто в России, и есть ли в ней олигархи или «социально ответственные» бизнесмены.