National Interest: Китай стремится к конфронтации в Южно-Китайском море

Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Неделей ранее американский эсминец типа «Арли Бёрк» USS Hopper проплыл в 22 км от Скарборо-Шол — собрания островов в северной части Южно-Китайского моря. Об этом едва ли стало бы известно, если бы не Китай, который в связи с действиями моряков США стал выступать с серией угроз. Пекин, по всей видимости, стремится к конфронтации. Поэтому Скарборо-Шол, расположенный в 124 морских милях от главного острова Филиппин Лусона, может стать той осью, вокруг которой и будут строиться отношения Вашингтона с КНР, пишет Гордон Г. Чан в статье для американского издания The National Interest.

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Скарборо-Шол, подчеркивает автор, можно считать Судетами нынешнего века: весной 2012 года в этом регионе корабли Пекина и Манилы стали подходить вплотную к спорным островам. При посредничестве Вашингтона между КНР и Филиппинами было достигнуто соглашение о выводе кораблей обеих сторон. Но только Филиппины пошли на этот шаг, оставив район под полным контролем Китая. Тогда Вашингтон, к сожалению, не стал принуждать Пекин к соблюдению взятых на себя обязательств, без сомнения, считая, что таким образом удастся избежать конфронтации с КНР. Бездействие Белого дома, тем не менее, усугубило проблему. Не сделав ничего, администрация президента США Барака Обамы развязала руки наиболее воинственному элементу в руководстве Китая, продемонстрировав, что их двусмысленность и агрессия дают результаты.

Почувствовавший свою силу Пекин впоследствии применил такую же практику и в отношении входящего в состав островов Спратли второго атолла имени Томаса Гилберта, а также островов Сенкаку. Иными словами, Вашингтон довольно своевременно сделал все, чтобы Пекин пошел на еще большие провокационные шаги, а союзники Вашингтона начали сомневаться в его лидерстве. Так, многие политики США выражают недовольство президентом Филиппин Родриго Дутерте, который стал сближаться с Пекином. При этом претензии того к Белому дому обоснованы: несмотря на договор о взаимной защите с США, Манила не может полагаться на Вашингтон в защите своих островов. Результатом нерешительной политики США стало то, что Пекин, который, как отмечает автор, расчленяет Филиппины, теперь имеет в Маниле влияние большее, чем США — единственная страна, взявшая на себя обязательства защищать островное государство.

На фоне растущей уверенности и решительности Китая столь сильная реакция на проход эсминца USS Hopper неудивительна. В этот раз, помимо прежней риторики о защите «неоспоримого суверенитета», государственные и партийные СМИ КНР стали прибегать к наиболее провокационному языку, в том числе к оскорблениям США. Китайская People’s Daily назвала проход корабля ВМФ США «бездумной провокацией», которая «закончилась позором». В свою очередь, издание The Global Times выступило с заявлением, согласно которому если Вашингтон не изменит своего курса, он превратится в «одинокого пирата» и «пострадает от дальнейшего унижения».

Со своей стороны, США отреагировали в традиционном спокойном ключе, подчеркнув, что все операции проводятся в соответствии с международным правом и являются демонстрацией того, что США будут пролетать, проплывать и действовать везде, где это позволяют международные законы. Более того, когда официальные лица страны затрагивали вопрос прохода эсминца, они делали это анонимно, избегая оскорбительной риторики. Один из них даже назвал его «невинным проходом», а не частью операции по обеспечению свободы морского движения.

Такая позиция США позволила министру обороны Филиппин Дельфину Лорензана поддержать проход американского корабля, поскольку он не затронул суверенитета страны. Однако если бы Манила контролировала этот атолл, ни о каком-либо проходе не было бы и речи, поскольку его целью и был Китай. По словам эксперта Андерса Корра, «целью КНР в Южно-Китайском море, по всей видимости, является постепенное расширение своего суверенитета на морское пространство размером с Индию».

На этом фоне заявление о «невинном проходе» носило контрпродуктивный характер, поскольку, как отмечает другой эксперт, Джеймс Холмс из Военно-морского колледжа (Ньюпорт, Род-Айленд), такая формулировка лишает смысла операции о свободе морского судоходства, целью которых является оспорить суверенитет КНР над Скарборо-Шол и прилегающими к нему морскими территориями. Этот атолл находится внутри исключительной экономической зоны Филиппин, поэтому Пекин, по сути, устанавливает свои права незваного гостя.

Официальные лица США на протяжении многих лет называли учения по обеспечению свободы морского движения вокруг удерживаемых Китаем островов «невинными проходами» в надежде избежать раздражения Пекина. Эта стратегия, к сожалению, привела к противоположным результатам. Администрация же президента Дональда Трампа меняет этот мягкий подход к Китаю, складывающийся на протяжении четырех десятилетий. Этот «поворот» очевиден в Стратегии национальной безопасности, опубликованной в декабре, а также в Стратегии национальной обороны, резюме которой появилось 19 января. В них Китай, по сути, называется противником США.

Таким образом, хотя политикам США и сложно смириться с открытой враждебностью Пекина по отношению к США, тот факт, что их китайские коллеги не стали закрывать глаза на прохождение эсминца USS Hopper, говорит о том, что в Пекине решительно настроены на конфронтацию.