Четверг, 25 Января 2018 года
15:28:50 МСК

Молдавия шантажирует Москву, США очерняют Россию: Радио REGNUM

Политика

Россию обвинили в «интенсификации пропагандистских атак» в отношении Молдавии, а США — в массированной пропагандистской атаке с целью очернения России

Молдавия шантажирует Москву, США очерняют Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 25 января 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Заплатит ли Польша за Холокост, а РФ за надувной патриотизм: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: Как разрушается Союзное государство России и Белоруссии: Радио REGNUM

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить