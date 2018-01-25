Трамп упрекнул Эрдогана в преследованиях граждан США в Турции

Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Обеспокоенность по поводу исходящей от Анкары риторики и о гражданах США, задержанных в рамках расследования попытки госпереворота в Турции, выразил американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Турецко-американские переговоры на высшем уровне состоялись 24 января 2018 года. Трамп высказал Эрдогану «обеспокоенность в связи эскалацией насилия» в районе города Африна (провинция Алеппо, Сирия). Он призвал Анкару умерить темпы кампании «Оливковая ветвь», начатой 20 января 2018 года.

Важным аспектом этой беседы стали турецко-американские отношения, которые, как отметил Трамп, оказываются под угрозой из-за последних действий Анкары в Сирии. Он призвал турецкого коллегу «избегать любых действий», способных спровоцировать столкновения американских и турецких вооруженных сил.

Также в рамках обсуждения проблемы двусторонних отношений Трамп напомнил Эрдогану, что Анкара преследует американских граждан по делу о мятеже 2016 года, и Вашингтону это не нравится.

«Президент Трамп также выразил обеспокоенность по поводу разрушительной и ложной риторики, исходящей из Турции, а также о гражданах США и местных служащих, задержанных в рамках длительного чрезвычайного положения в Турции», — сообщили в Белом доме.

Отметим, что в среде американских экспертов есть мнение: отношения Вашингтона и Анкары находятся под угрозой разрыва. Это признает и администрация Трампа.

Так, автор статьи в The Washington Post утверждает: риторика официальных лиц США звучит так, как будто США не хотят вставать на ту или иную сторону в Сирии после уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С окончанием кампании против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) старые противоречия в регионе начинают вновь выходить наружу. США, заключает автор публикации, не могут остановить Турцию, Россию и Иран от ошибок. Однако сейчас не время выводить из Сирии полторы тысячи американских военнослужащих и создавать еще больший вакуум.

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Напомним, Анкара продолжает расследование попытки государственного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Вдохновителем и организатором мятежа Анкара считает проживающего в США Фетхуллаха Гюлена — исламского проповедника, главу организации ФЕТО, которого американские власти не выдают Турции, несмотря на многочисленные запросы.

В Турции по делу о мятеже продолжаются увольнения, задержания и аресты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января прокуратура Анкары выдала ордер на арест 68 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО.

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