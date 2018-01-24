Что такое ХАМАС?

Авигдор Эскин, , 23:24 — REGNUM

18 Августа 1988 года появилось на свет движение «Харакат аль-мукавама аль-исламиййа» («Исламское движение сопротивления»), известное во всем мире под его аббревиатурой ХАМАС. Все другие радикальные и террористические группы начинали свои хартии и прочие протоколы о намерениях с декларации приверженности какой-то высокой цели. ХАМАС же начинает свою декларацию миру с мечты об уничтожении Израиля:

«Израиль будет существовать только до тех пор, пока не будет уничтожен Исламом, так же, как Ислам уничтожил других до него». (Мученик Хасан аль-Банна, светлая ему память)».

Очень важно внимательно разобрать написанное в этом документе. Это не программа политической партии, которую никто не читает. Хартия ХАМАСа — это кредо миллионов людей, десятков тысяч боевиков. Они свято верят в каждое слово этого зловещего текста:

«Эта хартия Исламского движения сопротивления (ХАМАС) олицетворяет его сущность, показывает его лицо, выражает его позицию, объясняет его цели, говорит о его надеждах и призывает к поддержке, признанию и присоединению к его рядам. Наша борьба против евреев велика и серьёзна. Ей требуются все искренние усилия. Это шаг, за которым, разумеется, должны последовать дальнейшие шаги. Это Движение является лишь одним отрядом, который должны поддержать многие другие отряды этого обширного арабского и исламского мира, до тех пор, когда они одолеют врага и победа Аллаха будет достигнута».

Часто приходится слышать, что арабские и мусульманские радикалы ничего не имеют против еврейского народа, а борются токмо против «израильской оккупации». В изучаемой нами хартии мы обнаружим полную преемственность от «Майн кампф». Что мы видим уже по тексту.

В России часто спорят о том, считать ли этих террористов террористами. Вопрос не праздный, ибо законы РФ требуют объявления запрещённой террористической организацией только тех, кто прямо угрожает гражданам России и ее интересам. ХАМАС не направляет свои действия против России последние годы. Однако он является официальным филиалом запрещённой в России организации «Братья-Мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В хартии мы читаем:

«Исламское движение сопротивления [Хамас] является одним из крыльев движения Братьев-Мусульман в Палестине… Исламское движение сопротивления является одним из звеньев цепи борьбы против сионистских захватчиков. Оно возвращает нас к 1939-му году, когда возникло движение мученика Изз ад-Дин аль-Кассама и братства его воинов, членов «Братьев-Мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оно продолжает свои усилия стать частью другой цепи, включающей борьбу палестинцев и «Братьев-Мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение войны 1948-го года и операций Джихада «Братьев-Мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1968-м году и далее».

Далее идёт призыв к геноциду евреев и иудеев прямым текстом со ссылкой на мусульманский текст, написанный после Корана:

«Судный час не наступит до тех пор, пока мусульмане не сразятся с иудеями. Мусульмане будут убивать их, так что иудеи будут прятаться позади камней или деревьев, а камни и деревья будут говорить: «О мусульманин! О раб Аллаха! За мной прячется иудей. Приди и убей его!» И только дерево гаркад не станет делать этого, потому что оно является иудейским деревом» (тексте Аль-Бухари).

Методы ведения борьбы сформулированы ясно и чётко:

«Нет решения палестинскому вопросу, кроме как посредством Джихада. Инициативы, предложения и международные конференции являются пустой тратой времени и тщетными усилиями».

Дальше находим в хартии отзвуки «Майн кампф» в самом неприкрытом виде:

«Они стояли за Французской Революцией, Коммунистической Революцией и большинством революций, о которых мы повсюду слышим и слышали в прошлом. С помощью своих денег они сформировали секретные общества, например: франкмасоны, клубы «Ротари», «Львы» и другие в разных регионах мира с целью причинить вред обществам этих стран и реализации сионистских интересов. С помощью их денег они смогли установить контроль над империалистическими государствами и побудить их к колонизации многих стран, чтобы дать им возможность использовать местные ресурсы и распространить там коррупцию.

Они стояли за Первой Мировой Войной, когда они смогли разрушить Исламский Халифат, добиться финансовых выгод и получить контроль над ресурсами. Они заполучили «Декларацию Бальфура», и сформировали Лигу Наций, с помощью которой они могли руководить миром. Они стояли за Второй Мировой Войной, в результате которой они получили огромные финансовые выгоды посредством торговли боеприпасами, и проложили путь к образованию своего государства. Именно они способствовали образованию Организации Объединённых Наций и Совета Безопасности на смену Лиге Наций, и созданию Совета Безопасности ООН для того, чтобы иметь возможность руководить миром через эти структуры. Нигде не идет война, в которой у них нет хоть какого-то интереса».

После осторожной критики светской ООП авторы хартии возвращаются к главной теме:

«Сионистское вторжение является глубоко порочным. Оно ничем не ограничивается в своих методах, используя любые жестокие и презренные пути для достижения своих целей. В своих операциях по инфильтрации и шпионажу оно в значительной степени опирается на созданные им секретные организации, такие, как франкмасоны, клубы «Ротари» и «Львы» и другие группы саботажа.

Все эти организации, открытые или секретные, действуют на благо интересов сионизма и в соответствии с его указаниями. Их цель — разрушение обществ, ценностей, развращение сознания, деградация личности и уничтожение Ислама. Они стоят за торговлей наркотиками и алкоголизмом во всех его проявлениях, используя их для усиления собственного контроля и экспансии.

Нам не следует забывать о напоминании каждому мусульманину, что, когда евреи завоевали Святой Город в 1967-м году, они стояли у порога мечети Аль Акса и объявили что «Мухаммед мёртв, и все его потомки — женщины.» Израиль, иудаизм и евреи бросают вызов Исламу и всем мусульманам».

Кто-то воскликнет: что за бредовые выдумки? Но нет, это никак не бред. Это конституция, которой присягнули орды исламистов. Они не просто верят в это. Они в этом уверены.

«Исламское движение сопротивления призывает арабские и исламские народы принять серьёзные и постоянные меры, чтобы помешать успеху этого жуткого плана, и предостеречь народы об опасности, которая грозит им в случае, они выйдут из круга борьбы против сионизма. Сегодня это Палестина, завтра это будет любое другое государство. Сионистский план не имеет границ. После Палестины сионисты стремятся к экспансии от Нила до Евфрата. Когда они поглотят один захваченный ими регион, они будут стремиться к дальнейшей экспансии и так далее. Их план воплощен в «Протоколах сионских мудрецов», и их нынешнее поведение является наилучшим доказательством того, о чем мы говорим».

Мы ознакомили вас с идеологической основой тех, кто правит сегодня в секторе Газа (полтора миллиона людей, а то и немного больше, если верить недостоверной местной статистике). Украшенные лозунгами о достоинствах шариата прямые директивы книги «Майн кампф».

Часто западные обозреватели смотрят на ближневосточных вожаков и их орденоносцев через призму собственных выдумок и предрассудков. Мы же попытались правдиво соприкоснуться с самим кредо тех, кого называют «ньюсмейкерами». Познакомьтесь с хартией ХАМАСа от начала и до конца и поймёте очень многое.