Украина регионов: Ровенская АЭС грозит катастрофой Волыни

Станислав Стремидловский, , 09:26 — REGNUM

На Волыни — угроза экологической катастрофы из-за Ровенской АЭС, предупреждают «Волинські Новини» (Луцк). В связи со значительным уменьшением в течение последних двух лет уровня воды в реке Стыр, которую используют для охлаждения атомных реакторов, на Ровенщине назревает экологическая катастрофа, которая может затронуть и соседние области. Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии Волынского областного совета по вопросам промышленности, транспорта, связи, топливно-энергетического комплекса, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое состоялось 24 января. Как рассказали представители Ровенской АЭС, в городе Вараш, чтобы немного поднять уровень воды в реке, уже были проведены некоторые работы. В частности, перегородили течение реки камнями. Далее планируется построить обходной канал, чтобы была возможность построить шлюз дамбы, чтобы поддерживать минимальный уровень для забора воды. Это обеспечит стабильную работу электростанции. От Волынского облсовета требуется разрешение на строительство. «До него еще далеко, но приближается экологическая катастрофа. Эта проблема касается не только Волынской или Ровенской областей. Этот вопрос нашей безопасности», — отметил руководитель управления градостроительства и архитектуры Волынской областной государственной администрации Николай Томчук.

Тем временем в Ровно, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно), не успели ученики восьми школ в Дубровицком районе вернуться с зимних каникул, как их отправили на новые и на неопределенный срок. Посреди января местные школьные котельные остались без дров, потому что чиновники в районе не смогли договориться, кто будет завозить топливо и бросать его в котлы. Проблема из-за конфликта председателя Дубровицкой районной государственной администрации с руководителем коммунального предприятия «Теплосервис», которое до конца прошлого года отапливало значительную часть школ района. В конце года предварительный договор с «Теплосервисом» закончился, а новый администрация не захотела подписывать, мотивируя дороговизной услуг предприятия. Отоплением школ с января должен напрямую заниматься отдел образования, однако взять управление котельными на себя и закупить топливо для всех школ там не успели.

«Челноки» обещают заблокировать 27 января границу, информирует Zaxid.net (Львов). Жители приграничья добиваются возвращения старых правил пересечения границы. Как заявляют организаторы, они намерены на целый день перекрыть дороги к главным пунктам пересечения границы. Напомним, что жители приграничья уже дважды в январе блокировали дороги к пунктам пропуска, протестуя против изменения правил ввоза товаров на Украину, что начали действовать с начала года. Суть их состоит в предотвращение «челночного бизнеса», который стал основным источником доходов для жителей приграничных районов. Уже после первых акций протеста на границе депутат со Львовщины Андрей Антонищак зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, который предлагается позволить беспошлинный ввоз товаров на сумму до 500 евро раз в трое суток и отменить норму об обязательном пребывании за границей во время покупок в течение 24 часов. Начальник Львовской таможни Левко Прокипчук также считает целесообразным отменить норму «24 часа», но при условии, что граждане смогут ввозить беспошлинно товары на 500 евро только раз в месяц.

«Думская» (Одесса) дает прогноз: в 2018 году иностранных круизников в Одессе не будет. В прежние годы уже в середине января иностранные круизные компании отсылали свои заявки одесскому морвокзалу. В этом году желающих нет. Теперь вся надежда на два круизных теплохода типа «река-море», которые регулярно заходили в город в 2017 году. Один из них — «Принцесса Днепра» — весь прошлый сезон провел в дунайско-днепровских круизах. Вторым претендентом является теплоход «Викинг Синеус». С мая 2015 года он стоит на приколе на одесском морвокзале, но в круизных перевозках пока не задействован. По мнению специалистов, отслеживающих ситуацию со второй половины XX века, прошлый год стал самым провальным для Одессы по количеству судозаходов. В июне 2017 года Одессу посетило всего одно иностранное судно — экспедиционный лайнер Island Sky.

Словацкая полиция по делам иностранцев обнаружила украинцев, которые работали на территории Словакии нелегально, передает Mukachevo.net (Мукачево). Полицейские получили информацию об иностранцах, которые без надлежащего разрешения работают на складах в Братиславе. Во время проверки было выявлено 12 украинцев, которые занимались упаковочными работами. У них были только польские визы, которые не дают права работать на территории Словакии. Согласно распоряжению Департамента внешней политики, нелегалов депортировали из страны и запретили на год въезжать в любую страну Шенгенской зоны. Издание напоминает, что в прошлом году в Словакии на фабрике задержали 27 рабочих-украинцев. По словам свидетелей, полиция вела себя с ними довольно грубо. В том же 2017 году из Чехии были депортированы более тысячи граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.

В Геническом районе охотно принимают и помогают беженцам из «оккупированного» Крыма — ведь это украинцы, пишут «Херсонцы» (Херсон). Но вот один такой вынужденный переселенец отплатил за помощь неблагодарностью. Вместо того, чтобы устроиться на работу, которой в курортной местности достаточно, он шатался по улицам поселка Новоалексеевка, и ждал, пока беспечный покупатель оставит у входа в магазин свой транспорт. После чего вор забирал мопед или велосипед, и мчался с ними (либо прямо на нем) к местному рынку, где на подступах к торговым рядам и продавал добычу по дешевке. За несколько недель беженец успел похитить три велосипеда и мопед, а затем угодил в поле зрения видеокамеры. По записи с нее полицейские установили личность преступника, и задержали его.

Ночью с 23 на 24 января на площади Героев Небесной сотни демонтировали передвижную конструкцию с бюстом Шевченко, огородили территорию забором для установки «Дерева свободы» в виде вишни с падающими цветами в честь погибших на Майдане в Киеве, сообщает «Реал» (Винница). Как и прогнозировалось, это привело протесту двух десятков винничан, которые регулярно собирались на этом месте, читали стихи Шевченко и критиковали власти. Они собрались, чтобы высказать свое несогласие демонтажу. Территорию, где будет установлен памятник Героям Небесной сотни, охраняют два десятка сотрудников муниципальной полиции, кинологической службы «Гепард» с четырьмя алабаями и представители охранных фирм.

На Прикарпатье отметили 99-ю годовщину провозглашения Акта объединения Западно-Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики, информирует «Галичина» (Ивано-Франковск). Этот праздник называется День Соборности Украины. «100 лет назад с провозглашением в январе 1918 года УНР, а в ноябре того же года — ЗУНР, и созрела идея создания единой соборной Украины, которую удалось реализовать 22 января 1919 года, — пишет издание. — Это объединение строилось на исконной мечте нашего народа о независимом национальном государстве. И оно стало тогда мощным проявлением воли украинцев к этнической и территориальной консолидации. Впрочем, и век назад не так просто было утвердить украинское государство в его исторических границах. Вспомним хотя бы Кубанскую народную республику, провозглашенную 16 февраля 1918 года, которой так и не удалось объединиться с УНР. Помним и о том, что в апреле того же года на Донбассе тоже продолжалась антитеррористическая операция против красноармейских банд Антонова-Овсеенко. Все же подразделениям Украинской Центральной рады помогли утвердить власть УНР в надлежащих границах немецкие и австрийские войска. Однако это была временная победа. Сейчас история как бы повторяется. Но теперь в борьбе с новой Московией нам нужна окончательная виктория».

22 января 2018 года в помещении Сторожинецкого районного дома национальных культур состоялись торжества по случаю Дня Соборности Украины, передают BukNews (Черновцы). На сцене была размещена карта Украины, на которой отсутствовал Крым. Поскольку в действиях организаторов мероприятия усматриваются признаки уголовного правонарушения, управлением Службы безопасности Украины в Черновицкой области зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное следствие. «И очень обидно, что именно в День Соборности, в день, когда украинский народ объединил все усилия своих сыновей для создания нераздельного, независимого украинского государства на добро и счастье украинского народа, на фоне ораторов и патетики висела карта соборной Украины без ее неотъемлемой части», — сокрушается издание.

Руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) представила проект Концепции вещания национальных меньшинств, рассказывают «Новини Закарпаття» (Ужгород). На первом этапе предлагается перевести все «национальные» редакции на украинский язык с использованием субтитров на языках нацменьшинств. На втором — закрыть все «национальные» редакции и создать единый центр вещания нацменьшинств на всеукраинском уровне, который на государственном языке будет производить телерадиопрограммы для всей Украины. «Мне трудно понять, кому сейчас мешают «национальные» редакции в системе НОТУ, — глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. — И почему кому-то хочется их, так сказать, реформировать. Не могу представить, как можно использовать субтитры сразу на нескольких языках или каким образом субтитры будут использоваться в радиопрограммах. Однако как глава Закарпатской области, которая является многонациональной, скажу прямо: это «реформирование» снова приведет к конфликтам Украины с ее соседями, в первую очередь — членами Евросоюза. Кроме того, оно прямо противоречит украинскому законодательству, в частности, Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту языков национальных меньшинств, закона «Об основах государственной языковой политики», Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и т. д. Только вчера, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об обеспечении развития языков нацменьшинств, в которой упоминается Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Статья 11 Хартии, которую Украина ратифицировала в 2003 году, обязывает нашу страну: обеспечить создание как минимум одной радиостанции и одного телевизионного канала, которые будут осуществлять вещание на региональных языках или языках меньшинств; принять надлежащие меры для того, чтобы радио‑ и телеорганизации транслировали программы региональными языками или языками меньшинств; поощрять трансляцию телевизионных программ региональными языками или языками меньшинств на регулярной основе; поощрять создание и распространение аудио‑ и аудиовизуальных произведений на региональных языках или языках меньшинств. Вполне понятно, какую реакцию Евросоюза вызовет предлагаемая Концепция в случае ее принятия. Непонятно другое, почему «разумное и реформаторское» руководство НОТУ вместо того, чтобы на ровном месте провоцировать международные скандалы, не инициирует внесение изменений (или полной отмены) во все еще действующий языковой закон Кивалова-Колесниченко, который имеет прямое отношение к общественному вещанию? Неужели ссориться с соседями лучше, чем наводить порядок в своей сфере?».