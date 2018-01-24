Судилище в Минске разрушает Союзное государство России и Белоруссии

Анастасия Полозкова, , 22:37 — REGNUM

Сегодня, 24 января, в Минском городском суде завершился третий день прений сторон по уголовному делу авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко,Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Вопреки тому, что публицисты провели уже 14 месяцев в СИЗО, они собственным примером доказали, что мысль сильнее любых стен, любых решёток, сильнее страданий и лишений, которых, безусловно, за всё это время журналистам пришлось натерпеться немало.

Продолжить свою речь адвокат Юрия Павловца Кристина Марчук смогла только сегодня утром на новом судебном заседании, где идёт уже третий день прений сторон. Вчера, 24 января, защита была вынуждена прервать своё выступление на самом интересном месте — Марчук критиковала дилетантский подход экспертов. Сегодня адвокат продолжила выступление, давая жесткие, но вполне обоснованные комментарии к заключению госэкспертизы. Марчук не единожды обратила внимание на подмену понятий, которую используют эксперты, поймала их на прямой лжи, вольном пересказе материалов, искажении или приписывании цитат авторам, на ошибках и на резких высказываниях, связанных с национальностью.

Адвокат отметила, что Павловца необоснованно обвинили в тенденциозном подборе информации, поскольку в его материалах, безусловно, есть и позитивные данные. Что касается искажения цитат, то в качестве примера Марчук привела вывод Гатальской о том, что «белорусы как нация консолидировались под русофобскими знаменами», однако ничего подобного в текстах публициста не было. При этом сама эксперт абсурдно считает тождественными такие понятия, как «идентичность» и «нация», конкретный пример привести не может и ссылается лишь на то, что эта мысль «красной нитью» (!) проходит через весь текст. Мало ли что может привидеться в ином воспаленном воображении, особенно тренера по женским оргиастическим сектантским техникам?

Обратила внимание адвокат и на то, что Гатальская не знает методику российского эксперта Ольги Кукушкиной, по материалам которой проводилась экспертиза. В частности, эксперт не в курсе, каким именно образом должны выделяться группы — «свои» и «чужие», Гатальская говорит, что это якобы не прописано в методике Кукушкиной, что не так.

Отметим, что это не единственная ошибка белорусских «специалистов». Как не раз обращали внимание адвокаты, в ходе экспертизы белорусские государственные эксперты отклоняются от многих норм методики. Например, у Кукушкиной говорится, что нельзя делать вывод о том, к чему могут привести те или иные тексты. Однако авторы заключения этот пункт игнорируют, не стесняясь судить, что может подумать аудитория.

В заключении отмечается, что статья может «вызвать у населения Российской Федерации и у русскоговорящего населения Республики Беларусь чувство возмущения, негодования по отношению к властям Республики Беларусь и проводимой ими политике» и так далее. При этом в другой части эксперты без зазрения совести считают, что российская аудитория не способна к критическому мышлению (!) (и кто тут разжигает?), а Алла Кирдун назвала «серой массой» и советский народ, по поводу чего свое негодование выразила Марчук, добавив, что на многие вопросы эксперты ответить просто не смогли или смотрели на судью с надеждой на то, что он снимет вопрос.

Напомним, что в ходе последних дней судебного следствия судья Игорь Любовицкий стал один за другим снимать содержательные вопросы подсудимых и их адвокатов. В результате защита даже была вынуждена попросить внести в протокол, что во время дачи показаний одного из госэкспертов допрашиваемая, ощутив поддержку судьи, стала уклоняться от ответов или просто молчать.

В целом Марчук заявила, что государственные эксперты, мягко говоря, не должным образом проанализировали коммуникативную ситуацию и не имели права проводить экспертизу текстов подсудимых. Гатальская «злоупотребляет телепатическими способностями», говоря, что цель Юрия Павловца — посеять рознь, хотя устанавливать умысел не имела права, по методике Кукушкиной. Выразила своё негодование защита Павловца и по поводу того, что дела всех трех публицистов объединены в одно дело, хотя здесь три разные ситуации. Что обвиняемые не объединены в деле между собой, не поняли и госэксперты, что стало ясно со слов Кирдун, подчеркнула Марчук.

Особое внимание адвокат уделила непрофессиональной работе следователя Мацкевича: на вопрос защиты о том, видел ли он, что в заключении Павловцу приписываются фразы, которые отсутствуют в его текстах, следователь говорил, что специалистом не является. Теперь Марчук предположила, что, возможно, он имел в виду, что не является специалистом-юристом, ведь он не осмотрел внимательно даже электронную почту публициста, где были акты и договоры о подготовке материалов.

Защита также заявила, что преступление, в котором обвиняют Павловца, было совершено в России, поэтому при определении меры наказания необходимо ориентироваться на законодательство РФ, в котором по инкриминируемой статье самое строгое наказание — до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, Марчук заявила, что большинство ходатайств её и её коллег были отклонены безосновательно, в том числе речь идёт об отказе судьи удовлетворить прошение защиты о вызове в суд инициаторов дела — Лилии Ананич и её заместителя Владимира Матусевича, последний, к слову, был председателем РЭК на заседаниях по текстам Шиптенко, Павловца и Алимкина.

В ходе вчерашних прений Марчук уже отмечала, что в действиях следователя Мацкевича есть признаки состава преступления — привлечение лица, которое заведомо невиновно. В связи с этим сегодня она попросила вынести частное определение за нарушения следователю и мининформации и прокуратуре Минска за нереагирование. Юрия Павловца Марчук призвала оправдать, отдать ему изъятое имущество.

Это уже не первая просьба адвокатов о вынесении частного определения во время этих прений. Так, днём ранее адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко попросила суд вынести частное определение в адрес телеканала «Беларусь-1», который по итогам прений 22 января выпустил ролик о том, что якобы «вина подсудимых полностью установлена» и они сознались. Указала Игнатенко и на то, что важно создать видеосюжет, в котором бы были указаны реальные факты.

После того как Кристина Марчук завершила своё выступление, слово дали и подсудимым, первым из которых выступил Дмитрий Алимкин. Он лаконично и чётко обозначил главную проблему этого дела: оно является политическим, так как даже в заключении экспертов говорится о том, что журналисты разжигают рознь к властям Белоруссии, и что их статьи опубликовали в период обострения отношений между Россией и Белоруссией. Однако, по словам подсудимого, для фабрикации такого дела выбрали не очень подходящих людей, а государственные эксперты совершили преступление. Он также подчеркнул, что, учитывая заигрывание белорусских властей с Западом, публицистов хотят не посадить, а осудить. Поэтому Шиптенко, Павловец и Алимкин уже больше года находятся в СИЗО и являются политическим заключенными.

Юрий Павловец начал свою речь с того, что весь этот процесс стал проблемой для имиджа государства, для имиджа экспертного сообщества, поскольку для будущего сотрудничества Белоруссии с другими странами в области психолого-лингвистических экспертиз это серьёзный удар, и безграмотность, которую показали эксперты Алла Кирдун, Алеся Андреева и Галина Гатальская, будет сложно загладить. Однако выводы экспертов могли бы быть другими, если бы они обладали не «фоновыми знаниями», а действительно профессиональными, а тайный смысл можно найти везде.

Что же касается подоплеки этого дела, то, по словам Павловца, проблема, вероятно, в том, что у кого-то была личная неприязнь к ИА REGNUM и лично к шеф-редактору аналитической редакции агентства Юрию Баранчику. Завершил своё выступление публицист словами о том, что в Белоруссии пытаются построить правовое демократическое государство, поэтому таких процессов быть не должно, Павловец подчеркнул, что хочет продолжать работать, а не считать себя «жертвой режима».

2

Последним с речью выступил Сергей Шиптенко. Он заявил, что у публицистов искали «пророссийскость так же, как в 2014 году искали российские паспорта у сожженных в Доме профсоюзов в Одессе». Дело в том, что в число вещественных доказательств, изъятых из квартир подсудимых, попали почему-то и ленточки с российским триколором. В числе других абсурдных «вещественных доказательств» были указаны и различные книги, в том числе Коран. И такой подбор «доказательств» не только насмешил наблюдающих за процессом, но и заставил всерьёз задуматься о том, что следствие считает свидетельством экстремистских наклонностей журналистов.

Однако, несмотря на проведённое время в СИЗО, как подчеркнул Шиптенко, его позиция и убеждения не изменились. Силой нельзя кого бы то ни было убедить, необходимо повышать политическую культуру в обществе, хотя это сложный процесс, его придётся выстрадать. Особое внимание публицист уделил экспертному уровню членов РЭК, назвал их «фоновые знания» «симбиозом невежества и идеологизированности, экзальтированного злопыхательства», что его самого неприятно удивило. Экспертов нельзя найти на полу, их необходимо выращивать, объяснил Шиптенко.

По словам журналиста, не обошлось и без участия КГБ, которое явно помогло прояснить авторство материалов. Ведь, как мы помним, несмотря на то, что уголовное дело в отношении Шиптенко, Павловца и Алимкина было заведено в декабре 2016 года, однако после допроса некоторых экспертов и заявлений в СМИ Ананич можно сделать вывод о том, что, кто под какими псевдонимами публиковался, стало известно инициаторами дела гораздо раньше.

Сами нападки на публицистов в государственных и негосударственных СМИ были хорошо срежиссированы, сказал публицист. Он также обратил внимание на то, что удобно нападать на тех, кто ответить не может, а весь процесс является серьезным ударом по Союзному государству, которое, по мнению публициста, целесообразно было бы преобразовать в конфедерацию. В заключение Шиптенко отметил, что для белорусов оскорбительно уничтожение русскоязычной топонимики, поскольку таким образом уничтожается целая коммуникация. Однако публицист выразил надежду на то, что такие процессы когда-то для Белоруссии останутся далеко в прошлом.

Очевидно, что инициаторы этого дела хотели и, вероятно, ещё хотят сделать этот процесс показательным, запугать других журналистов, запугать и самих граждан, которым совесть не позволяет закрывать глаза на заигрывание властей с националистами и на русофобскую политику, которую официально пытаются пока ещё особенно не демонстрировать.

Однако в реальности Шиптенко, Павловец, Алимкин показали себя настоящими Журналистами, людьми с активной гражданской позицией, показали пример своим согражданам, заставив других обратить внимание на абсурдность и надуманность этого дела.

И подтверждение этому — письма белорусских граждан, которые уже не первый день поступают в редакцию ИА REGNUM с историями о том, как власти прикрывают попытки все большего отъединения от России, «затирания» совместной истории и «написания» «новой тысячелетней беларускасти».

Какое решение в этом в этом насквозь абсурдном и идеологизированном процессе примет судья — мы узнаем 2 февраля.