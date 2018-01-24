Мир не хочет воевать за интересы Вашингтона — Андрей Климов

Москва, , 21:05 — REGNUM Америка вводит санкции против РФ, чтобы стравить российских граждан между собой, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Об этом он заявил 24 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Экономическая война идёт, — отметил он. — Уже четвертый санкционный пакет. Но мы не собираемся поднимать лапки кверху. Я только что из Ханоя. За русские предложения проголосовали все. Американцы не приехали. Мир не хочет воевать за интересы Вашингтона. Мы не ищем конфронтации. Байден сказал очень важную вещь: «Мы должны стравить население РФ друг с другом». Для этого используются санкции. Недовольство спортивными историями. Это продуманная, хорошо профинансированная политика. Они делают всё, чтобы тут всё забурлило. Я сегодня встречался с дипломатами ЕС. Все очень боятся накала ситуации, которая провоцируется из Вашингтона. За Россией многие готовы идти».

В свою очередь, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, развивая тему экономического давления на Россию, в рамках прямого включения из Давоса заявил, что санкции, введенные против РФ, представляют собой полномасштабную экономическую войну. По словам банкира, цель таких действий — оказать давление на российскую экономику, ухудшить условия жизни граждан РФ и таким образом повлиять на внутриполитическую ситуацию. Кроме того, он признался, что пока никто не знает, что будут собой представлять новые санкции. Конкретной информации пока нет, но есть сведения, что администрация Трампа против их введения.

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Напомним, что российские делегаты, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в целом положительно оценили экономическое будущее РФ. Министр экономического развития пообещал, что через несколько лет в РФ рост ВВП составит 3−3,5%, его коллега, возглавляющий Минэнерго, оптимистично настроен в отношении стабильности цен на нефть, а вице-премьер Аркадий Дворкович высказался в том смысле, что от санкций Европа страдает больше, чем РФ. Эксперты МВФ, в свою очередь, предсказали, что рост ВВП РФ в 2019 году составит полтора процента и останется на таком показателе до 2025 года.